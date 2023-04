Noleggia auto ma non ha la patente 

La patente non l’aveva ma l’auto era riuscito lo stesso a noleggiarla e con la macchina aveva attraversato la Sardegna, partendo da Olbia, per raggiungere Cagliari. Arrivato a destinazione lo hanno però fermato i carabinieri per un semplice controllo e quel viaggio “illegale” l’ha pagato con una denuncia all’autorità giudiziaria.

Nei guai è finito un cagliaritano di 39 anni. Tra l’altro recidivo.

L’uomo, originario di Cagliari, aveva preso la vettura mentre si trovava a Olbia. Dopo essere entrato nella concessionaria aveva scelto di noleggiare una Renault Clio e si era seduto al volante per iniziare il lungo viaggio verso il capoluogo isolano, dove risiede. Sulla sua strada ha però incontrato una pattuglia dei carabinieri che dopo pochi controlli hanno constatato che il 39enne non solo non aveva con sé la patente ma non l’aveva neppure mai conseguita. Ad accertarlo sono stati i militari della stazione di San Bartolomeo che hanno anche scoperto che l’automobilista cagliaritano in trasferta a Olbia era già stato sanzionato nel giugno di due anni fa e ancora a giugno del 2022 per lo stesso, identico motivo. Insomma, recidivo. La Procura e la Prefettura sono state informate. (a. pi.)

