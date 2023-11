Nole è immenso ma il futuro  sarà di sinner 

TORINO. Con una partita perfetta e dominata fin dal primo scambio Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner e si è laureato campione delle Atp Finals 2023. È lui il “maestro dei maestri” e per la settima volta in carriera, un altro record del fuoriclasse serbo. Il punteggio finale - 6-3, 6-3 - rende bene l'idea del divario visto ieri sera, con il n.1 al mondo padrone del campo: è stato perfetto, tatticamente e tecnicamente. Sinner, invece, quasi sempre in balia dell'avversario. Il vecchio leone di Belgrado ha così respinto l'ennesimo assalto dei talenti della nuova generazione (in semifinale aveva demolito lo spagnolo Carlos Alcaraz), confermando di essere ancora lui l'uomo da battere.

La serata

L'attesissima sfida è iniziata alle 18.13. Tanti i vip sugli spalti, dal ministro Abodi a Urbano Cairo, da Roberto Bolle a Antonino Cannavacciulo e a Antonio Conte. Djokovic ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. Proprio questo fondamentale è risultato decisivo nell'economia della partita. Il serbo è stato subito molto aggressivo, spostando l'avversario da una parte all'altra con precisi colpi da fondo campo. Sinner faticato molto di più nei propri turni al servizio. Il break decisivo è arrivato al terzo game e con un Djokovic così solido e sicuro nelle scelte, non c’è stato scampo: 6-3 in 38 minuti. Il copione del secondo set non è cambiato. Sinner non è riuscito a invertire l'inerzia della partita e ha ceduto subito il servizio. Un break che ha fatto male, molto male, anche se rispetto al primo c’è stata più lotta. Sul 5-3 Sinner ha però incassato il secondo break, chiudendo mestamente con un doppio fallo e, quindi, con doppio 6-3.

Le parole del dopo

«Questa», il commento a caldo del serbo, «è stata una delle mie migliori performance della stagione, e contro l'eroe di casa. Sono fiero di me stesso e delle mie prestazioni in questi ultimi due giorni contro i migliori del mondo, Alcaraz e Sinner, che mi hanno costretto a dare sempre il meglio». Delusione sugli spalti ma anche la consapevolezza che Sinner è entrato definitivamente a far parte dell'elite mondiale, con un grande futuro davanti. «Siamo partiti a inizio anno che ero in giocatore ora sono un altro. Dopo le Next Gen 2019 non pensavo di essere qui dopo poco a giocare forse il torneo più bello. E ora speriamo di fare bene in Coppa Davis», ha detto bene sapendo che se l'Italtennis passerà il turno, in semifinale affronterà la vincente di Serbia-Gran Bretagna, e Jannik potrebbe di nuovo trovarsi di fronte Djokovic (il bilancio aggiornato è di quattro vittorie del serbo su cinque match). Ma a Malaga, il primo avversario sarà l'Olanda nei quarti di finale, giovedì.

I numeri

Il successo di Nole, infine, conferma la 'tradizione' delle Atp Finals: su 20 volte che due giocatori si sono affrontati prima nel girone di qualificazione e poi in finale, per ben 12 il successo è andato a chi era stato sconfitto nel primo match. Una formula che parzialmente tradisce lo "spirito” del tennis, dove normalmente quando un giocatore è sconfitto non rientra più in gioco.

