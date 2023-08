Nole a Cincinnati fa la voce grossa anche con Alcaraz 

Cincinnati. Un ruggito da leone e la maglietta strappata, come il personaggio Hulk, dopo l'ultimo colpo decisivo per il match. È l'immagine-simbolo della vittoria di Novak Djokovic contro Carlos Alcaraz nella finale del torneo Atp 1000 di Cincinnati. Il serbo, al suo ritorno negli Usa dopo due anni di assenza per i limiti anti-Covid, si è imposto dopo quasi quattro ore di gioco per 7-5, 6-7 (7), 6-7 (4) in un match tiratissimo e spettacolare che ha mandato in visibilio il pubblico. Un segnale in vista degli Us Open che iniziano la prossima settimana. Certo, la vittoria sul cemento statunitense è una rivincita di Nole nei confronti del giovane spagnolo che lo ha superato in finale a Wimbledon e significa anche un bel balzo verso la vetta della classifica Atp che ha perso lo scorso giugno sempre a favore di Carlito; ma l'esultanza, anche eccessiva ma comprensibile, del pluricampione serbo ha un significato che va oltre l'impresa sportiva del momento: per Djokovic è la dimostrazione o, meglio, la prova che a 36 anni il più forte è ancora lui. «È pazzesco, non so cosa dire», ha detto il fuoriclasse serbo dando merito all'avversario al termine di una maratona così avvincente che Sky, dopo la diretta notturna, l’ha riproporrà tutto il giorno per gli appassionati sul suo canale tennis. «È difficile da descrivere», ha aggiunto Djokovic. «È stata la più dura che abbia mai giocato in vita mia. Dall'inizio alla fine abbiamo entrambi attraversato alti, bassi, punti incredibili, partite sbagliate, colpi di calore, rimonte. Nel complesso questa è stata la partita più difficile e più emozionante che ho disputato. È per partite come queste che continuo a lavorare».

Nuova generazione

Il confronto con il torneo femminile di Cincinnati dà idea dell'eccezionalità di Djokovic: la vincitrice è la 19enne Coco Gauff che ha avuto la meglio sulla numero 1 al mondo Iga Swiatek che di anni ne ha soltanto 22. Nelle prime 20 posizioni della Wta solo due giocatrici hanno più di 30 anni (Petra Kvitova e Viktoria Azarenka). Alcaraz è certamente il campione del futuro e, in parte, anche quello del presente ma il vecchio Nole non ha intenzione di cedere lo scettro. Anzi, dal 28 agosto agli Us Open cercherà il quarto successo per migliorare il record di 23 Slam vinti.

