Nola, pointer denutrita e maltrattata per anni Denunciato un 50enne 

È uscita all’improvviso da un terreno privato, quasi a cercare aiuto. È andata incontro a quelli che, nel giro di pochi minuti sono diventati i suoi salvatori: le guardie zoofile di Oristano si sono fermate davanti a quella pointer ridotta a uno scheletro. Ora la cagnolina, ribattezzata Nola, è ricoverata mentre il suo detentore è stato denunciato.

L’episodio risale ad alcuni giorni fa ed è accaduto in un paese dell’Oristanese. «Noi eravamo in quella zona per effettuare un altro controllo – spiega Roberto Fadda, coordinatore delle guardie zoofile e delegato della sezione oristanese Oipa – poi la cagnolina è sbucata all’improvviso da un podere, era in condizioni agghiaccianti al limite della sopravvivenza». Una richiesta di soccorso da parte della cagnolina dopo che per tanto tempo ha conosciuto solo maltrattamenti. «La pointer di circa 10 anni era pelle e ossa, si vedeva lo scheletro». Il veterinario della Asl ne ha accertato lo stato di estrema denutrizione e disidratazione; la povera cagnetta aveva sul corpo numerose escoriazioni ricoperte di larve di mosche e parassiti. Oltre ad essere affetta da altre patologie. «Adesso Nola è ricoverata in una clinica veterinaria e si sta riprendendo, non appena sarà in condizioni migliori potrà essere data in affido temporaneo a chi vorrà restituirle l’amore che finora le è stato negato» fanno sapere dall’Oipa. Per il detentore, un 50enne, è scattata la denuncia per maltrattamento, abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura.

