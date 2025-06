«Noi, volontarie contro gli incendi» 

«Questa stagione la vedo proprio male. La vegetazione nei campi incolti, è alta un metro e quando brucia ha un’altezza quattro volte superiore. C’è erba secca in mezzo alle case, non ci sono fasce di protezione e non c’è da aspettarsi niente di buono». Tiziana Peddio, 44 anni, volontaria dell’associazione di Protezione civile Nos, è preoccupata. D’altronde i giorni scorsi sono stati già difficili con una ventina di roghi spenti, il più grave quello partito dalle sterpaglie in via Giotto che ha poi distrutto una casa in via Marconi.

In prima linea

Peddio è volontaria dal 2012 e da allora è sempre in prima linea nella lotta contro il fuoco. «Prima facevo fotografie mentre i colleghi spegnevano i roghi. Poi un giorno erano pochi e allora ho posato la macchina fotografica e ho dato una mano». Da qui il corso e la patente C per guidare l’autobotte in emergenza. «Sono una delle poche donne che la guida», dice, «e non è facile, perché è ingombrante, perché è grande, perché trasporta un grande peso, perché devi stare molto attenta». Paura non ne ha mai avuta. «Si deve avere paura di ciò che non si conosce e io il fuoco lo conosco. Ciò che mi fa paura è l’ignoranza della gente che non pulisce i terreni, chi non si sposta dalla strada intralciando il nostro lavoro, chi si mette in mezzo a fare selfie davanti a un incendio». Tiziana Peddio fa la fisioterapista ma quando c’è da intervenire non si tira mai indietro. «Ho imparato a organizzare la mia vita, a creare i miei spazi. Fare la volontaria è faticoso ma è anche una gioia, perché dopo che spegni il fuoco, si sta tutti insieme, conosci tanta gente».

Esperienza

Emanuela Sarritzu 48 anni è volontaria da trent’anni, trascorsi tutti nell’associazione Paff. «Questa è la mia trentesima stagione antincendio» racconta orgogliosa. Quando ho iniziato avevo 18 anni. Incontrai i ragazzi della Paff che facevano una raccolta fondi per comprare un mezzo e in quel momento decisi che volevo diventare volontaria anche io». Per lei, «combattere contro il fuoco è una missione. Mettermi a disposizione della comunità. Quando vado sul posto penso solo a spegnere il rogo, non c’è paura, non c’è niente. Lavoriamo in sicurezza, so che non sono sola». Poi tornata a casa, «pensi, oddio, magari poteva succedere qualcosa, ma non in quel momento».

L’incendio che più le è rimasto impresso è quello del canneto di viale Marconi che si era esteso fino a Molentargius. «Tra le canne c’è di tutto, ci sono animali, c’è un ecosistema».

In questo scorcio di stagione, «abbiamo già spento dodici roghi e siamo solo all’inizio». L’ultimo un paio di giorni fa in via don Giordi la porta di Molentargius dove sono tantissimi i campi incolti e dove l’allerta resta alta. Soltanto l’attività congiunta di vigili del fuoco, Nos e Corpo forestale ha scongiurato che le fiamme interessassero le abitazioni.

