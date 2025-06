«Noi volontari ci sentiamo invisibili» 

Volontariato a Samassi tra rinascita e abbandono. Sabato nella sala consiliare del Comune, l’assemblea straordinaria convocata dall’Avis ha segnato un punto di svolta: dopo mesi di incertezza e l’ipotesi concreta di uno scioglimento della sezione comunale, alcuni cittadini si sono fatti avanti per ricostituire il direttivo.

La rinascita

Un risultato frutto del desiderio di non voler veder scomparire una realtà così importante per il paese. Forte il sostegno della presidente dell’Avis provinciale Barbara Frau e del rappresentante regionale Gianni Lussu, oltre alle voci dei volontari delle Avis comunali del circondario. In coro hanno dato coraggio a chi ha deciso di intraprendere questo nuovo percorso: «Non verrete lasciati soli».

In crisi

Ma dove un’associazione riparte, un’altra lancia un grido d’allarme. «Probabilmente la prossima riunione straordinaria sarà la nostra», dice Annalisa Mancosu, presidente dell’Acra San Geminiano Samassi da 16 anni. «Quest’anno abbiamo fatto 10 anni di servizio del 118. Da tempo ci sentiamo, di fronte alle varie amministrazioni che si sono susseguite, completamente invisibili, come se non esistessimo. L’associazione non è la mia, non è di nessuno, è dei cittadini, di Samassi e del territorio». Il malessere è profondo. Si parla di una sede che garantisce assistenza a tutto il circondario, di 12 volontari che coprono sette turni a settimana, servizi essenziali anche oltre le urgenze.Alla denuncia si unisce anche la volontaria Francesca Meucci: «Il pericolo è di diventare ovvi, e noi di ovvio non abbiamo nulla. Io arrivo in Acra perché ho una sanità che mi aiuta sempre meno. Il rischio è quello di essere spettatori e non protagonisti». I problemi sono la mancanza di volontari e l’assenza delle istituzioni. «A dicembre abbiamo organizzato “Samassi cardioprotetta”. Tutto gestito da noi, gratuitamente. Il Comune non c’è stato. I samassesi, invece, hanno risposto. Chiediamo all’amministrazione di essere presente, almeno simbolicamente», spiega Annalisa Mancosu. Ora l’associazione è in attesa di una risposta per il posizionamento e il montaggio di alcuni defibrillatori nel paese. «Tutti i Comuni del circondario li hanno. Noi abbiamo già fatto i corsi, abbiamo acquistato due defibrillatori, poi ci sono quello della Pro Loco, quello del gruppo Folk Sant’Isidoro, fermo da tre anni. Chiediamo al Comune di darci una mano a posizionarli, a prendere le teche, a pagare il progetto. Ma il Comune tace». Infine, aggiunge: «Non abbiamo bisogno di medaglie, ma di sentirci dire “ci sono, esistono, sono importanti”».

Francesca Meucci conclude: «Una frase che mi ha sempre colpito sul volontariato è: tutti mi chiedono perché lo faccio, ma la domanda vera è: perché non lo fai tu? Se non ci aiutiamo tra noi, chi lo farà?». E ancora: Aiutateci ad aiutarvi samassesi, noi ci siamo e vorremmo continuare ad esserci», è l’appello di Raimondo Grecu, vice presidente dell’associazione e autista dell’ambulanza.

Il Comune

La sindaca Beatrice Muscas risponde riguardo le assenze: «I consiglieri comunali sono pochi e spesso è difficile garantire una presenza costante. Tutti chiedono che gli amministratori partecipino, ma se siamo sempre presenti agli eventi, nessuno porta avanti il lavoro. Facciamo il possibile, anche per l’Acra: sosteniamo ogni iniziativa, ma non sempre riusciamo a partecipare personalmente, perché ciascuno ha anche altri impegni». Riguardo alla questione dei defibrillatori, Muscas riconosce i ritardi: «Hanno ragione, ci sono stati problemi burocratici. Si sono dati da fare tutti, abbiamo individuato i luoghi, ma non si è ancora potuto fare. Da tempo è all’attenzione degli uffici. Capisco che tutti ci vorrebbero più vicini, ma per noi è problematico fare di più. Ci proveremo».

