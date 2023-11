«Noi, vittime di promesse non mantenute» 

«Fra il fango, la sporcizia ed i problemi con il traffico, continuiamo a lavorare in condizioni deplorevoli. Non si capisce a quale vincolo paesaggistico si sia appellato il Comune per decidere di allontanarci dal Parco delle Rimembranze dopo 45 anni dai attività».

Così Marco Migaleddu, uno dei fiorai che opera in uno spiazzo in via dei Cappuccini, riaccende l’infinita diatriba fra gli operatori delle attività ambulanti e l’amministrazione comunale. È passato un anno da quando i banchi dei fiori sono stati trasferiti dal parco delle Rimembranze a seguito di un presunto vincolo monumentale e paesaggistico che vieterebbe lo svolgimento dei mercati a meno di 100 metri dell’area interessata: «Il problema è che il Comune non ha mai dimostrato che quell’area sia soggetta al vincolo. - spiega il legale di Migaleddu, Roberto Murgia - Abbiamo persino richiesto l’accesso agli atti, ma nessuna documentazione è stata fornita». Intanto nella nuova superficie in cui operano i fiorai continuano i disagi: «Due colleghi hanno deciso di non vendere più. - spiega Migaleddu - Il numero dei clienti è crollato, per comprare dei fiori occorre fare i conti con il fango, il parcheggio e la distanza dal cimitero per gli anziani che a piedi vorrebbero portare un pensiero al proprio caro. Davvero non si capisce perché noi non possiamo più operare nello spiazzo del Parco e presso le Mura Pisane invece, dove è certo il vincolo ci sia, vengano autorizzate le presenze delle bancarelle».

Per l’ennesima volta la questione verrà discussa in aula consiliare per via di un’interpellanza presentata dal consigliere d’opposizione di “Insieme”, Simone Saiu: «Ad oggi non sono ancora chiare le ragioni per le quali il Parco non sia stato ritenuto idoneo a continuare ad ospitare i fiorai come accaduto negli ultimi decenni. - spiega Saiu - Non si comprende neppure perché lo stesso spazio possa invece essere utilizzato come area parcheggio per autovetture, camper e roulotte e come area per manifestazioni sportive. Si ha la necessità di conoscere le intenzioni ed i programmi dell’amministrazione per i fiorai (ricordo che l’attuale collocazione in via dei Cappuccini era da ritenersi provvisoria) e capire se in questo periodo siano stati documentalmente accertati impedimenti reali al loro rientro al Parco. Si chiarisca inoltre quali progetti esistano circa una loro collocazione dignitosa, anche nel rispetto dell’utenza del cimitero».

RIPRODUZIONE RISERVATA