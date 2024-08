«Noi vittime di catcalling: il disagio passa, l’ansia e la paura no» 

«Se quella persona avesse deciso di andare oltre gli apprezzamenti, se avesse fatto un passo in più verso di me, non so cosa sarebbe potuto accadere». Sono le parole di Elena Mallus, studentessa di 21 anni che racconta insieme ad altre voci la sua esperienza con il catcalling tra le vie cagliaritane. Commenti indesiderati, gesti, allusioni sessuali, strombazzi e fischi in luoghi pubblici. Sono solo alcuni dei comportamenti tipici delle molestie da strada. Elena Calorio, psicologa del centro antiviolenza donna Ceteris di Cagliari, descrive il fenomeno come «Apprezzamenti di natura sessista nei confronti di un altro genere, basati su uno stereotipo che vede la donna come oggetto del desiderio», continua. «Non c'è totale consapevolezza rispetto al proprio agito».

Le testimonianze

Teatro di questi avvenimenti: la strada. «Stavo camminando in via Sonnino in pieno giorno», racconta Alessia Cabras, 29 anni, impiegata. «Un uomo ha fatto un commento disgustoso guardandomi negli occhi», ricorda. «Di solito succede dalle auto, ma stavolta era diverso, vedere il suo viso da vicino e sapere che avesse il coraggio di dire certe cose guardandomi negli occhi mi ha scossa». «Non sono riuscita a stare zitta», sbotta. «Non ho avuto paura, pur sapendo di non poter competere fisicamente, ero circondata da negozianti e passanti a cui chiedere aiuto in caso di pericolo. Gli ho detto ciò che pensavo e lui è andato dritto, ha fatto finta di niente».

Al Poetto

Anche Mallus si stava spostando a piedi. Era un sabato sera, si trovava lungo la passeggiata del Poetto dove avrebbe poi raggiunto delle amiche. La strada era gremita del solito traffico e il sole era ancora alto. Poi i commenti indesiderati da parte di un gruppo di ragazzi: «Come lo muovi quel culo», e ancora «Amore mio ti sposo». Prima l'ha assalita il timore che potessero farle del male, poi il disgusto, la consapevolezza di essere vista come un semplice oggetto di desiderio. «Ho accelerato il passo, chiamato un’amica per farmi compagnia e sperato per il meglio», conclude.

Per Jessica Zedda, 23 anni, grafica, bastano 6 minuti. È il tempo in cui percorre ogni giorno i pochi metri che dal portone di casa la conducono alla fermata del pullman più vicina. «Mi hanno chiesto di entrare in macchina, ho ricevuto strombazzate e commenti squallidi. Quando qualcuno in auto rallenta per squadrarmi o suonare il clacson, l'ansia prende il sopravento». Spiega di essersi abituata «Cerco di ignorare ciò che mi circonda, aumento il passo, lasciandomi alle spalle la paura, ma ho una sensazione persistente di disagio».

Le risposte più comuni sono sia a livello emotivo che fisico. «La donna può sperimentare reazioni molto spiacevoli come tensione muscolare o difficoltà respiratorie», illustra Calorio. «Emotivamente in genere si prova paura, ansia, rabbia, nervosismo o imbarazzo. Molte attuano dei veri sistemi di difesa, come il sottrarsi al contatto visivo o l'evitare determinate strade o mezzi di trasporto», spiega. «Non tutte riscontrano questi effetti, molte restano totalmente indifferenti», specifica la psicologa. «Se si prova un senso di disagio davanti a queste situazioni, ci si può rivolgere ad un centro antiviolenza per avere supporto», consiglia.