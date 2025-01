«Noi, vittime delle mattonelle scivolose» 

Non si parlerà di via Crucis ma di via delle ginocchia sbucciate e dei capitomboli sì. Sono a Sestu, in via Gorizia e in via Repubblica e via Roma, in quest’ultimo caso nel piazzale davanti alla chiesa di san Giorgio, che molti chiamano anche piazza Giovanni XXIII. Sul banco degli imputati c’è la pavimentazione; le mattonelle sono scivolose e in alcuni casi pure smosse. «Sono caduto almeno tre volte», racconta Piero Martis, a passeggio in via Gorizia. «Io mi sono fatta male inciampando su una mattonella sporgente, bisogna stare attenti», ricorda Paola Siddi, mentre Gemiliana Lai spiega: «Succede soprattutto in queste vie, sono le uniche di Sestu ad avere questo tipo di mattonelle». Installata almeno quindici anni fa, la pavimentazione si caratterizza per grandi mattonelle innovative esteticamente e che dovevano abbellire due fiori all’occhiello del centro nella cittadina. Ma mostrano ormai i segni del tempo, forse a causa del tipo di materiale, non trattengono l’umidità e si staccano facilmente dal fondo stradale; così ecco il pericolo. Una situazione che sarebbe arcinota anche negli uffici comunali, dove si cerca di reperire i finanziamenti per un restauro, che però non è immediatamente all’orizzonte.

