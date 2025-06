«Noi, un milione di fuorilegge» Trump e Musk a testa in giù 

Roma. «Siamo un milione, di fuorilegge». Per il 31esimo anno il Pride ha sfilato a Roma, un corteo colorato in cui – dice il portavoce Mario Colamarino – «tantissima gente ha sfilato perché vuole che questo paese riconosca i diritti di tutti». E ha sfilato per quei paesi dove «i Pride non possono sfilare».

Quaranta i carri che hanno attraversato la città, da piazza della Repubblica a Caracalla, guidati dalla madrina Rose Villain. Ma nonostante la festa la guerra e le sue divisioni son arrivate anche nella giornata dei diritti. Nel corteo tra le migliaia di bandiere arcobaleno spiccavano centinaia di quelle palestinesi. E c’era il carro della comunità Lgbt ebraica con la scritta in inglese «smettere di costringere gli omosessuali e gli ebrei a essere invisibili». Poi dal corteo si è abbassata la musica e si è alzato un minuto di silenzio per Gaza, seguito dall’urlo “Palestina libera”. Nel mirino Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Elon Musk e la creatrice di Harry Potter, la scrittice J.K. Rowling: quattro sagome che li rappresentavano sono state messe a testa in giù dai carri. Tra i presenti Laura Boldrini, Alessandro Zan e Matteo Orfini del Pd, il leader di Avs Nicola Fratoianni e quello di +Europa Riccardo Magi. In prima fila il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

