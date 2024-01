«Noi surfisti e l’amore per il Poetto» 

Tra Sardegna e Sri Lanka ci sono quasi ottomila chilometri ma qualcosa che le accomuna: il mare. Mari diversi, ma pur sempre mari.

C’è un surfista sardo, Marco Littera, che accorcia ogni anno quella distanza. La sua passione è diventata lavoro: il mare è la sua casa e con la sua socia Stefania ha fondato da dieci anni la Break Point Surf School del Poetto, una scuola che insegna il surf a persone di tutte le età.

Una vita al mare

Il mare è la cornice su cui scorrono giornate infinite: «Mia madre è nata tra le dune di Chia e mi ha trasmesso questo amore. Ho passato tanto tempo in acqua con lei, imparando a stare in mezzo alle onde, ma non conoscevo ancora il surf».

A 17 anni l’epifania: la prima tavola da surf, che per tanti ragazzi è una second life, un po’ come il motorino. “Il mio primo surf era fantastico, una vecchia tavola del ‘97. Non era adatta poiché piccola, ma era speciale. L’ho acquistata di seconda mano con l’aiuto di mio fratello Michele”. Le prime gite legate al surf: «Dormivamo in cinque in macchina, per alzarci all’alba a surfare. Mi piaceva quella vita e presto capii che non ne avrei fatto più a meno».

«Il surf lo senti sulla pelle»

Il surf è uno sport o un hobby, ma per afferrarlo fino in fondo bisogna sentirlo sulla pelle. I surfisti sono un universo a sé. Sono consapevoli che ci voglia un’alchimia con il mare, con la natura, con Dio, con la propria anima, con se stessi e col prossimo. Tutto sta nel cavalcare quella tavola ma sapere che un’onda può anche spazzare via un uomo, e quel mare che sembra amico e complice, va rispettato e mai sfidato.

«La magia del surf è incredibile per chi la scopre. Dipende un po’ da come si vive l’avventura, un po’ come la vita. La vita è molto difficile e il surf non è da meno». Si allenano la pazienza e il desiderio incessante, il motore nella ricerca di sé stessi. Il surf aiuta ad accettare il tempo, senza fretta, a essere concentrati e vivere l’attimo.

Un mondo variegato: «Ci sono surfisti e surfisti. C’è chi gira il mondo per scoprire nuove onde e c’è anche chi si accontenta di quelle di casa con il desiderio di ritagliarsi uno spazio». Nessun giudizio, il mare è mare. Mare come lo Sri Lanka o come il Poetto che è cambiato nel tempo.

Poetto da valorizzare

Marco ne è testimone: «Il nuovo litorale ha dato valore alla nostra spiaggia. C’è un potenziale, ci sono parecchi spazi inutilizzati da dare in gestione per nuove attrazioni, quindi non solo bar e ristoranti». Lui lo vive. D’estate la sua scuola si riempie di bimbi: «Il mare e il surf sono dei mezzi di educazione alla vita efficaci. Il segreto è ascoltarli, insegnare loro il rispetto per le persone, per la natura e per il mare. Innamorarsi del mare è facile se non una forzatura».

Inverno in Sri Lanka

Mare è anche viaggiare. Marco passa l’inverno in Sri Lanka dove organizza i surf camp invernali legati sempre alla scuola cagliaritana: «Ho incontrato persone e posti diversi. Viaggiare ti fa crescere e apprezzare la vita». Senza dimenticare la propria città. A Cagliari, osserva, si va al mare solo d’estate ma negli ultimi anni, con il surf che è diventato moda, «la spiaggia si popola anche in autunno e inverno con mareggiate da scirocco». La gente si apre a nuove sfide. Cavalcare un’onda, almeno una volta, col rischio di cadere, con l’ebbrezza di stare in piedi. «Quando sono sulla tavola, mi godo il panorama e non penso a nient'altro. Sei là con testa e corpo, lasciando tutte le altre cose per terra».

I cagliaritani sono fortunati: è bello vivere in una città di mare, ma almeno una volta nella vita, chissà, bisognerebbe anche provare a scivolare tra le sue onde.

Nicola Montisci

