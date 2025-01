«Noi sulla cima del Kilimangiaro» 

Sardegna - Africa, andata e ritorno, ma dopo aver piazzato la bandiera dei Quattro Mori sulla cima del Kilimangiaro. Lì, su uno dei tetti più alti mondo, a mezzo passo dalle nuvole, due cagliaritani - Gianluca Atzeri e Michele Uda - hanno portato un pezzetto dell'Isola e anche tanta solidarietà. Perché la loro scalata nel Continente lontano, di effetti concreti - soddisfazione personale a parte - ne ha già prodotto: la raccolta fondi lanciata dai due camminatori senza sosta servirà per realizzare alcuni importanti interventi sulla struttura dell'Astafos, che nel capoluogo sardo offre accoglienza e speranza ai bimbi e alle famiglie che lottano con patologie oncologiche.

L’impresa

Sei giorni, un numero imprecisato di chilometri percorsi e la soglia di poco meno di 6mila metri in altezza sfiorato - 5mila e ottocentonovantacinque per la precisione - conclusi una volta raggiunta la vetta della più alta montagna dell'Africa. Un'impresa per Gianluca e Michele, 46enni e amici da sempre, il primo direttore vendite e marketing di Hubcore.ai, una piattaforma software per il Turismo Incoming, il secondo direttore generale di Egualia, un’industria di farmaci equivalenti, che si definiscono «camminatori seriali».

Manco a dirlo, in curriculum vantano anni di pellegrinaggi, dal Cammino di Santiago a quello di San Francesco e tantissimi altri. Tutti in orizzontale, sino all'ultima sfida (vinta) che ha cambiato prospettiva e messo a dura prova anche il fisico. A partire dall'ossigeno. «Dai 3mila e 500 metri in su ogni passo diventa una sfida. Ma arrivare in cima è stato un momento di pura gioia», racconta Michele. «La montagna obbliga a concentrarsi sul qui e ora, e a superare i propri limiti». Anche lì su, col mondo sotto i piedi, la soddisfazione di avercela fatta e l'altro grande traguardo solidale ancora da raggiungere.

La preparazione

«Pole-pole», piano piano: lo ripetono più volte entrambi, raccontando anche le difficoltà incontrate in questa bella avventura. Con la preparazione fisica fondamentale, a partire dal trekking in montagna «che non è la stessa cosa del cammino in piano», precisano, spiegando di essersi allenati nelle basse montagne sarde l'uno e negli Apennini l'altro. E poi bagagli ridotti al minimo per essere più leggeri possibile. Oltre al ritmo Pole-pole, fondamentale e raccomandato dalle guide, e alla motivazione che se si abbina a uno scopo benefico diventa forse il più formidabile carburante per andare sempre più su. Nonostante il mal di testa, la nausea, la vista offuscata e lo sforzo per combattere con l'ossigeno che man mano che si sale diventa sempre meno.

Raccolta fondi

Ad accompagnarli nella loro scalata le tantissime donazioni arrivate da ogni angolo d'Italia, e non solo, grazie alla campagna lanciata su GoFundMe e attualmente ancora aperta. «Per ora siamo riusciti a raccogliere 3mila e seicento euro. Tutte gocce preziose che consentiranno di sostenere l'Astafos nella ristrutturazione di una parte del tetto della struttura diventata una casa famiglia», raccontano i camminatori diventati scalatori. «Abbiamo unito il desiderio di metterci alla prova con l'idea di supportare un'associazione che rappresenta la nostra terra». Come l’Astafos, guidata da Ugo Mancini e composta da un gruppo di volontari che nel 1998 decisero di strappare dal degrado un angolo di Cagliari per accogliere e alleviare le sofferenze dei bimbi costretti alla chemio e delle loro famiglie alle prese con le lunghe trasferte da ogni angolo dell'Isola per raggiungere il Microcitemico.

