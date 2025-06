«Noi, studenti senior pieni di vita» 

«Una seconda famiglia». Così la chiamano gli studenti senior che da tre anni scelgono l’Università del tempo libero di Su Planu - a Selargius - per le lezioni su storia della Sardegna, informatica, inglese, ceramica e disegno, balli di gruppo, per citare alcune delle materie in programma. Ma soprattutto per stare insieme.

Il boom

Un anno da record quello appena concluso. «Abbiamo iniziato nel 2022 con 295 soci, ci sembrava già tanto, l’anno successivo siamo arrivati a 563 iscrizioni, l’anno scorso il numero è salito a 756», racconta il presidente dell’Università Antonello Tore. «Questo ci riempie di orgoglio e conferma quanto il percorso di cultura e socializzazione intrapreso venga apprezzato. Su Planu è un bel quartiere le persone si vedono in piazza e al parco, ma un centro dove potersi incontrare mancava». Un bilancio positivo ribadito dal direttore didattico Sergio Atzeni: «240 ore mensili, 1.550 annuali per 7 mesi, 22.500 presenze nell’anno appena terminato, 32 corsi proposti e 40 docenti che hanno dato la loro disponibilità, sono alcuni numeri che raccontano quest’avventura che anno dopo anno si sta radicando», osserva Atzeni. «Parliamo di lezioni ma non solo: abbiamo organizzato incontri con scrittori e personaggi di spettacolo, professionisti, visite guidate, escursioni in giro per l’isola e viaggi oltremare».

Le novità

Già partita la macchina organizzativa per il prossimo anno. «Ci saranno nuovi corsi», annuncia Atzeni, «dalla scrittura giornalistica alla storia del giornalismo con Andrea Frailis e Pietro Picciau, insieme a psicologia, filosofia, micologia, per citarne alcuni». I più gettonati restano storia della Sardegna, balli di gruppo e folk, teatro. Oltre sessanta le persone che seguono le lezioni di ceramica e disegno: «Ciascuno di loro in questi anni si è messo in gioco e appreso tanto, questa è la soddisfazione più grande», dice Nanni Pulli, maestro di ceramica e docente Uniliber da tre anni.

La festa

Nei giorni scorsi il saggio finale con le esibizioni sul palco del teatro Si ‘e Boi e l’esposizione dei lavori realizzati nelle ore di ceramica e disegno. Tra gli applausi del pubblico, compresi il sindaco Gigi Concu con la vice Gabriella Mameli e l’assessora alla Cultura Sara Pilia seduti in prima fila: «Sono partiti dal niente e in poco tempo sono arrivati a creare una realtà preziosa e fondamentale per la comunità, che svolge un’importante e meritevole funzione sociale».

I protagonisti sono gli studenti senior, pensionati e non, con un’età media di 50 anni. Fra loro c’è Tiziana Spanu, 64 anni, impiegata in pensione, che arriva da Monserrato: «Avevo da tempo l’idea di fare qualche attività che non ho potuto svolgere quando lavoravo, qui ho trovato lezioni interessanti e persone piacevoli da frequentare». Anche Ida Lai, 67 anni, è al secondo anno: «Dopo la pensione ho deciso di dedicarmi a me stessa, molte volte si pensa di aver finito invece è l’inizio di una nuova vita con tutto il tempo a disposizione per fare ciò che ci piace».

