«Noi studentesse molestate da sconosciuti» 

Con il calare delle tenebre viale Sant’Ignazio si trasforma in un luogo del terrore. Inseguimenti, molestie e tentativi di aggressione. Con il buio le studentesse universitarie del polo giuridico-economico si trasformano in prede per malintenzionati. Soprattutto verso le 20 quando chiude la biblioteca dove le ragazze studiano, avventurarsi a piedi o alla ricerca dell’auto è un’operazione da brividi. La convivenza con gli ospiti della Caritas è sempre più difficile. Anche mercoledì una lite tra gli ospiti della struttura, di fronte alla Facoltà, è finita nel sangue, con una profonda ferita alla fronte.

C’è che chiede addirittura il trasferimento della mensa per indigenti, di certo sarebbero necessari più controlli. Una situazione delicata e, per certi versi, insostenibile, tanto che una studentessa ha avviato una raccolta firme su change.org .

La petizione

Angelica Meloni, 21 anni, di Quartu, studia Giurisprudenza. «Ho raccolto diverse segnalazioni di colleghe che hanno subito molestie verbali e fisiche», scrive la studentessa nella petizione, che in pochi giorni ha raccolto oltre mille firme. «Abbiamo spesso sentito parlare di pedinamenti, catcalling, palpeggiamenti, furti, ingressi non autorizzati nei locali. Per queste ragioni è importante accendere un riflettore sulla questione e smetterla di sottovalutare il problema. Dobbiamo alzare la voce il più possibile con le autorità competenti, pretendendo delle risposte e delle soluzioni in merito. In primis una collaborazione permanente con le forze dell'ordine per iniziare a smantellare il problema».

Strada al buio

Noemi, 24 anni, studia Scienze Politiche e preferisce non vedere il suo nome sul giornale, un primo segnale del clima di paura che regna nel quadrilatero universitario. «Con l’oscurità la strada diventa terra di nessuno. I malintenzionati si muovono coperti dall’oscurità. L’illuminazione dei lampioni è scarsa e diventa totalmente insufficiente nella parte bassa, dove le lampade sono coperte dai rami dei pini». Il problema si manifesta soprattutto la sera, quando la convivenza tra studenti e ospiti della Caritas diventa difficile.

L’anomalia è che le notizie viaggiano sui social ma non nei verbali di Polizia o Carabinieri. «Lunedì, una ragazza che camminava in piazza D’Armi e che per un momento era rimasta distante dal gruppo di amiche, è stata aggredita da uno sconosciuto con il passamontagna e trascinata in un cespuglio», racconta la studentessa di Scienze politiche. «Solo dopo che ha urlato disperata lo sconosciuto è scappato».

Un episodio misterioso anche per una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia, intervenuta in viale Sant’Ignazio per chiarire gli aspetti oscuri della lite sanguinosa di mercoledì.

Le associazioni

Federico Sias è un rappresentante di Unica. «Non è pensabile che le studentesse, visti anche gli ultimi episodi di violenza di genere, si sentano minacciate in luogo come l’Università che dovrebbe essere la loro casa».

Matteo Pisu di Unicaralis: «Mettiamo a disposizione un team di giuristi per aiutare le ragazze a denunciare i fatti». Pisu lancia un appello. «Attenti a condividere gruppi WhatsApp che diffondono dati sensibili, tra i tanti ci potrebbero essere malintenzionati». (a. a.)

