«Noi sportivi costretti a fare i salti mortali»  

A Monastir lo sport continua a crescere, ma le strutture non tengono il passo: i ragazzi si allenano e partecipano ai campionati, portando a casa risultati importanti, ma le associazioni locali come quelle della pallavolo e del calcio a 5 sono costrette a dividersi gli spazi insufficienti e inadeguati della palestra Pallone di via Michelangelo, l’unica ora disponibile.

Gli sportivi

«Da anni combattiamo con il problema degli impianti chiusi o inaccessibili. I campionati sono andati avanti lo stesso con ottimi risultati e il merito è tutto della collaborazione tra noi e l’Asd Monastir 1983», dichiara Marco Masala, presidente della Volley Monastir. Le due associazioni infatti hanno messo a punto un programma per gestire al meglio gli spazi ed evitare così di sospendere allenamenti e gare.

La palestra di via Tempio è chiusa per lavori e l’unico impianto disponibile è quello di via Michelangelo ma è inadeguato: la struttura avrebbe bisogno di una ristrutturazione, il telo della copertura è ormai logoro e gli spazi interni sono da rifare. «In questa situazione abbiamo perso diversi settori come quello degli amatori e quello maschile. Grazie al lavoro nelle scuole siamo riusciti a recuperare i bimbi, ma oggi non sappiamo dove farli allenare. Il nostro obiettivo è fare il salto di categoria, ma questo è possibile solo con spazi adeguati», prosegue Masala.

I candidati sindaci

La speranza è quella di avere nuovi impianti nuovi o di mettere mano a quelli esistenti. Alessio Marotto, Paola Ugas e Raimondo Sanna pensano a una soluzione tempestiva.

«I lavori in via Tempio devono partire subito e il Pallone va ristrutturato e pensato come struttura polivalente che possa ospitare più società e più persone. Da parte mia, come in passato, ci sarà dialogo costante con tutte le società sportive per trovare soluzioni ai problemi», dice Marotto.

Il primo passo è, anche per Ugas, mettere in sicurezza gli impianti esistenti: «Il Pallone necessita di interventi importanti perché è inadeguato sia dal punto di vista strutturale che della sicurezza, sarà necessario trovare dei finanziamenti per renderlo utilizzabile per tutte le fasce di età. Come per tutti i settori, studieremo un sistema che avvicini il cittadino all’offerta e servizi che il nostro Comune offre» dichiara la capolista di Impegno Comune.

Gli impianti sono pochi e hanno bisogno di manutenzione. «Dovremmo stipulare delle convenzioni anche con i privati per un totale rinnovamento delle strutture e crearne delle nuove, noi ci siamo già attivati per trovare dei canali di finanziamento. Le associazioni sono il cuore del paese, il nostro obiettivo è quello di aprire subito un dibattito con loro per capire come permettere a tutti di praticare uno sport» dichiara Sanna.

