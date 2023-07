«Noi speriamo nel podio» 

Il Mondiale incombe, ma prima c’è tempo per un tuffo nella “sua” Sardegna. L’occasione l’ha regalata il Cagliari Basketball Camp organizzato dall’Esperia negli impianti di Monte Mixi: qui Edoardo Casalone, assistant coach di Gianmarco Pozzecco nell’Italbasket (e, dal 2018 al 2021, anche alla Dinamo Sassari) si è goduto l’abbraccio dei giovani talenti granata. Un bel bagno d’entusiasmo in attesa della rassegna iridata in programma a Manila, dal 25 agosto al 10 settembre.

Coach, è pronto a tenere a bada Pozzecco nelle Filippine? E magari anche a subentrare dopo una delle sue proverbiali espulsioni...

«Ma no, non ci ho neanche pensato (ride, ndr )! L’unico preparativo, per ora, consiste in un ventilatore per combattere l’umidità che troveremo a Manila. Scherzi a parte, sarà un’esperienza bellissima che ogni sportivo sogna fin da bambino».

L’Italia può ambire a una medaglia?

«La speranza di salire sul podio è inevitabile. Gli Europei dell’anno scorso e le qualificazioni mondiali ci hanno dato la consapevolezza di poter giocare a testa alta anche contro le squadre più forti, ed è da lì che ripartiremo».

Sarà l’ultimo ballo per capitan Datome. Sorpreso dal ritiro dopo una finale Scudetto da Mvp?

«Quando un giocatore è amato come Gigi, si spera sempre che un momento del genere non arrivi mai. Parliamo di un ragazzo estremamente intelligente, che ha scelto di chiudere all’apice della sua carriera. Cercheremo di aiutarlo a chiudere in bellezza».

Dobbiamo aspettarci uno Spissu trascinatore come la scorsa estate?

«Marco si è sempre dimostrato adeguato a qualunque livello: sono certo che sarà così anche al Mondiale. Partito da outsider, ha scalato le gerarchie grazie a passione, impegno e dedizione. Resta un esempio per tutti i giovani cestisti sardi».

Banchero ha scelto gli Usa: c’è rimasto male?

«No, ha fatto una libera e legittima scelta. Puntiamo sui ragazzi che hanno conquistato l’accesso al Mondiale con due turni d’anticipo in un girone molto complicato».

Poche settimane fa ha allenato anche un altro sardo, Sasha Grant, nella Nazionale sperimentale. È pronto per un altro step dopo la Bundesliga tedesca?

«Sicuramente sì. Parliamo di un ragazzo molto dotato dal punto di vista fisico e atletico. Nel Green Team è stato un faro anche per i compagni più giovani. È abbastanza maturo per un ulteriore salto di qualità».

La nuova Dinamo riuscirà a confermarsi tra le prime quattro in Italia?

«Non vedo perché no. Lo scorso anno è partita con qualche difficoltà, ma poi si è ripresa alla grande sorprendendo tutti. Hanno cambiato qualche interno, ma per il resto c’è la continuità garantita da colonne del calibro di Gentile e Kruslin».

A Cagliari si respira un clima di rinnovato entusiasmo grazie alla recente promozione dell’Esperia in B Interregionale. Che ambiente ha trovato?

«L’atmosfera è frizzante. La vittoria dei playoff è stata sicuramente un grande traino per tutta la città. I ragazzi del settore giovanile sono instancabili, giocherebbero dalla mattina fino a notte inoltrata. A Cagliari c’è tanto amore per il basket: lo sapevo da tempo, e partecipando a questo camp ne ho avuto l’ennesima conferma».

Cos’altro servirà per far tornare Cagliari in categorie ancor più prestigiose?

«Qui non manca nulla. La base c’è, così come l’organizzazione societaria. Bisognerà lavorare duro, ma l’Esperia lo sta già facendo molto bene».



