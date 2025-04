«Noi speriamo in Mattarella» 

A fine Settecento fu la cacciata dei piemontesi; adesso «dobbiamo provare a mandare via i nuovi colonizzatori». A sa baracca di Su Pardu, luogo simbolo della lotta al Tyrrhenian link, il comitato di Selargius che si oppone al cavidotto si è ritrovato anche ieri. Dalle 12,30 il pranzo al sacco condiviso, nel pomeriggio «l’angolo delle storie: microfoni aperti tre minuti per ciascuno – si leggeva nella locandina rimbalzata via Facebook –, chi vuole può raccontare aneddoti e punti di vista sul significato delle lotte sarde di ieri e di oggi».

Il confronto

L’appuntamento è stato chiamato “Da sa die de s’aciapa al Tyrrhenian link”. Una celebrazione anticipata della Giornata del popolo sardo, «usando una delle varianti con cui si indica il 28 aprile, cioè la parola “acchiappo”», spiega Ivan Monni, uno dei militanti anti-cavidotto. A su Pardu, lì dove prenderà forma la stazione di smistamento (poco più in là, a Su Truncu 'e s'ollastu, quella di conversione), è l’occasione per ricordare dove tutto iniziò. ««Era luglio del 2023 – ricorda Monni -. Nell’aula consiliare di Selargius ci fu una vera e propria rivolta di popolo. Il Comune aveva organizzato un’assemblea pubblica con i tecnici di Terna», la spa nazionale che gestisce in Italia la rete di trasmissione e realizzerà la mega infrastruttura energetica. «Cominciarono a protestare dapprima alcune espropriate. Poi ci siamo uniti tutti, alternandoci per un’ora al microfono. I sardi ciclicamente difendono la propria terra: questo è un tempo in cui è forte l’impegno in difesa della nostra Isola e contro le scelte calate dall’alto».

La speranza

I lavori per il Tyrrhenian link hanno preso il via a marzo: campagne sventrate, a partire da via Lungo lago Simbirizzi a Quartu, per cominciare a sistemare i tubi dove passerà il cavo ad alta tensione a corrente continua. «Noi ci auguriamo che il Tyrrhenian link, funzionale alla speculazione coloniale italiana, non venga realizzato – spiega il portavoce del Comitato, Agostino Atzeni -. La nostra speranza è il ricorso straordinario presentato al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Non possiamo accettare che siano altri a scrivere la storia della Sardegna». ( al. car. )

