«Noi siciliani senza neanche la continuità»  

Sette anime gemelle (o forse più) per ciascuno di noi. Cercarle in giro per il mondo, trovarle e capire se ce n’è una più gemella dell’altra. È la “disperata ricerca d’amore di un povero idiota”, il libro (con spunti autobiografici, il protagonista è Arturo) che Pierfrancesco Diliberto – autore televisivo, conduttore, scrittore, sceneggiatore e regista (“La mafia uccide solo d’estate” gli è valso il David di Donatello) conosciuto da tutti col nome Pif – presenterà domenica alle 21.30 al Festival della Marina di Villasimius con l’Unione Sarda come media partner. Palermitano, classe 1972, con “La disperata ricerca d'amore di un povero idiota” ha firmato il suo secondo libro. Il primo, “...che Dio perdona a tutti”, è del 2018.

No, fra le anime gemelle indicate da un algoritmo ad Arturo – sì, è proprio un app sperimentale che rileva le affinità tra le persone - non c’è una donna sarda.

E allora, Pif, non è che aveva un bug l’algoritmo?

«Non c’è una donna sarda perché ho indicato luoghi in cui sono stato, che conoscevo bene. Siena, Svezia, Dubai, Groenlandia. In Sardegna invece, io che sono siciliano, non ci sono stato tante volte. Una donna sarda però ci poteva stare, come no?»

Ricorda la prima volta in Sardegna?

«Mi invitò Geppi Cucciari per la presentazione di un libro, era in un paesino sperduto vicino alle miniere. Non ricordo il nome. Avrò avuto trent’anni, ero già grande. Poi sono stato a Cagliari, a teatro. Domenica per la prima volta sarò a Villasimius. A dire la verità ci sarò grazie alla Feltrinelli che me lo ha messo in calendario nel tour di presentazione del libro. Sono contento di questo palcoscenico, mi fa piacere. A breve poi ho in mente una vacanza proprio in Sardegna».

Che tipo di vacanza?

«In giro con un furgone camperizzato, di quelli Volkswaghen. Mi piace l’idea di girare così la Sardegna, almeno per una settimana. Probabilmente sarà anche la mia prima e ultima vacanza del genere, ma voglio farla».

Altrimenti qual è la sua vacanza ideale?

«Sino a poco tempo fa non le facevo, mi piace lavorare. Da poco, anche perché sono diventato padre, mi sto riappropriando del gusto delle vacanze. Adesso sono a Favignana. Mi piace il mare, più che altro mi piace averlo di fronte. Diciamo che, banalmente e anche un po’ per pigrizia, vado sempre al mare in Sicilia».

Sicilia e Sardegna, due isole e tanti problemi in comune. A partire dai collegamenti.

«Almeno in Sardegna c’è la continuità per i residenti, da noi nemmeno quella. Certo, non è pensabile far pagare così tanto ad un turista per raggiungere l’isola».

Soluzioni?

«I cittadini devono iniziare a diventare responsabili, a non delegare sempre al politico di turno. Per quanto bravo e capace un politico, se non c’è una risposta da parte della cittadinanza, non ce la farà mai. Vedo qualche miglioramento negli ultimi anni, troppo poco però. Questo discorso vale per tutti gli italiani, al sud ancora di più».

Come sta andando Giorgia Meloni?

«Come mi aspettavo. Una infinita serie di contraddizioni rispetto a quello che diceva quando era all’opposizione. Ora si è resa conto che al governo la vita è un’altra cosa. Stiamo facendo dei passi indietro, soprattutto dal punto di vista culturale».

RIPRODUZIONE RISERVATA