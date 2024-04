“Noi siamo sardi” al Vinitaly: vini, formaggi, salumi, pesci, dolci 

Molto orgoglio e tanta identità nel nuovo spazio Vinitaly allestito dalla Regione per accogliere le aziende vitivinicole della collettiva sarda. Nel padiglione 8 di Veronafiere campeggerà la scritta “Noi siamo sardi”. Definito anche il programma dei 4 giorni: da domenica 14 a mercoledì 17 a Verona.

Domenica 14. Alle 10, presentazione concorso Wine and Sardinia 2024; alle 11.30 Viaggio millenario tra pastori e casari. Degustazione guidata di vini, abbinati a formaggi di pecora, capra e vacca con Pier Paolo Fiori, Ais, e Michele Cherchi, esperto di formaggi. Alle 13.45, presentazione congresso Nazionale Assoenologi a Cagliari; ore 14, Associazione Donne del vino e alle 15 anteprima del XX Rapporto dell'Osservatorio Nazionale del Turismo del Vino. Alle 16 Le nuove frontiere dell’arte casearia della Sardegna.

Lunedì 15. Alle 10 La Guida enoturismo della Sardegna; ore 11.30 Il suino sardo e i suoi prodotti più autentici. Degustazione guidata di vini, abbinati a prodotti della salumeria tradizionale con Fiori, Ais e Roberto Pisano, Assaggiatori Salumi; 14.15 presentazione Concorso Mondiale di Bruxelles, Consorzio di Tutela Vini di Alghero; alle 16 “Le declinazioni meno conosciute della norcineria sarda”, degustazione guidata.

Martedì 16. Alle 10 presentazione del Libro “Terroir Sulcis”, a cura della Cantina di Santadi. Alle 11.30, prodotti ittici lavorati secondo antiche tradizioni. Degustazione guidata di vini in abbinamento a preparazioni tradizionali con Fiori, Ais, e Andrea e Cristiano Rosso, chef e ristoratori; 13.45 Vitigni unici per spumanti originali. Degustazione a cura di Assoenologi, Laore, Agris e Sardegna Ricerche. Ora 16 Mandrolisai, cuore della Sardegna: vini e prodotti in un paesaggio rurale al centro dell’Isola, degustazione della Doc con formaggi e salumi.

Mercoledì 17. Alle 10 Cannonau Likeness. Alle 11.30, dolci della Sardegna, degustazione guidata. Alle 14, infine, presentazione Concorso Vermentino. ( r. r. )

