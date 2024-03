«Noi sfrattati, ma l’immobile resta vuoto» 

Un’incompiuta? Questo il timore di alcuni per l’edificio in viale Vienna. Nato come Casa dell’Anziano, non ha mai avuto questa funzione, invece era sede di tre associazioni costrette sei mesi fa a un frettoloso sgombero per poter iniziare lavori e dare alla palazzina una nuova destinazione, con abitazioni e progetti di vita autonoma per persone con disabilità.

«Presto i lavori»

Il Comune garantisce che molto presto inizieranno i lavori. Ma intanto la palazzina resta deserta e qualcuno storce il naso: come Roberto Granata, presidente dell’Associazione Peter Pan che crea attività per persone autistiche, e una volta aveva sede qui. «Abbiamo dovuto sgomberare in tutta fretta, quasi da un giorno all’altro», ricorda, «perciò è una beffa che qui non ci sia ancora nessuno. Abbiamo dovuto cercare una nuova sede, e molti nostri soci sono abitudinari, perciò non hanno accettato il trasferimento e li abbiamo persi. Se avessimo avuto più tempo, avremmo potuto almeno organizzare un trasferimento graduale. Noi comunque una sede l’abbiamo già trovata, ma speriamo che il nostro disagio non sia stato vano».

Problemi di sicurezza

Dietro a questa fretta c’erano anche ragioni di sicurezza. La vecchia tettoia in legno stava cedendo, e nemmeno dopo averla puntellata e transennata si poteva garantire la sicurezza di chi frequentava lo stabile, secondo la perizia dei vigili del fuoco. Qui aveva casa anche l’associazione di volontari del soccorso Sos Sestu, che ha lasciato le ambulanze nel piazzale: «Per quanto riguarda l’ufficio ci siamo già spostati altrove», spiega il dirigente Redento Poddie, «anche grazie all’aiuto del Comune. Non sappiamo quando partirà il cantiere ma quando succederà siamo pronti ad andare subito lì per spostare le ambulanze, anche senza preavviso».

La Scuola Civica di Musica ha già una nuova sede, all’interno del parco Comunale Efisio Marcis. «Qui ci troviamo bene», dichiara la direttrice Monica Santoro, «è uno spazio tutto nostro, con molte aule che possiamo usare». Ma non c’è nessuna incompiuta, e i lavori inizieranno davvero presto: lo garantiscono gli uffici tecnici comunali, lo promette l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni: «Il cantiere partirà in due mesi circa. I tempi lunghi sono dovuti al coordinamento con diversi enti». Esami, carteggi, comunicazioni, perizie. Tutte cose da fare che richiedevano tempi tecnici, forse esasperanti per chi guarda da fuori. Il progetto promette bene: «Una serie di appartamenti per dieci beneficiari con disabilità, dotato di tutte le strumentazioni necessarie ad agevolare il modello di vita indipendente”. Investiti 466 mila euro, con fondi del Pnrr. Per una nuova struttura, che sarà un modello d’inclusività.

