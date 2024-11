«Noi sardi sempre più poveri» 

Cagliari ieri si è svegliata al suono della protesta. Tra le 5mila e le 10mila bandiere rosse e blu hanno attraversato il centro della città, dalle vie dello shopping fino a piazza del Carmine. Una folla rumorosa e compatta, arrivata da ogni angolo della Sardegna, ha gridato il suo dissenso contro una legge di bilancio che, secondo lavoratrici, lavoratori e pensionati, manca il bersaglio sulle priorità per cittadine e cittadini: lavoro, sanità, pensioni e sviluppo industriale.

«Ignorati i bisogni reali»

A mobilitare l’Isola sono state Cgil e Uil, portando in piazza non solo la Sardegna, ma uno spaccato dell’intero Paese, almeno nella sua parte critica sulle politiche del Governo, a cui chiede subito un cambio di rotta. «Questa manovra non ci piace – ha tuonato Fausto Durante, leader regionale della Cgil – perché ignora i bisogni concreti dell’Italia, che non è quella delle meraviglie descritta dal Governo. I salari sono troppo bassi, le pensioni, specie in Sardegna, ancora più basse rispetto al resto del Paese. E intanto crescono cassa integrazione e dati economici preoccupanti».

Durante non si è fermato qui, puntando il dito contro la decisione del ministro Salvini di precettare i trasporti: «È ossessionato dagli scioperi di Cgil e Uil. Gli consiglierei di rileggere la Costituzione sulla quale ha giurato: il diritto di sciopero è fondamentale, garantito e tutelato. Nessuno, nemmeno lui, può metterlo in discussione».

Anche Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil pensionati, non ha risparmiato critiche: «Il Governo dovrebbe concentrarsi su infrastrutture e sviluppo per far ripartire il Paese, invece di attaccare il sindacato. Certo, senza di noi sarebbero indisturbati, ma noi ci siamo e ci saremo sempre». Poi, un affondo sull’Europa: «Come non eravamo d’accordo sull’austerità, oggi non possiamo appoggiare manovre che impoveriscono lavoratori e pensionati. Gli italiani stanno perdendo potere d’acquisto, e questa legge di bilancio non lo restituirà. Servono scelte coraggiose: investire in sanità, istruzione e sviluppo reale, perché oggi in troppi non riescono neanche a curarsi».

Le sigle dunque sollecitano modifiche sostanziali per aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione e servizi pubblici e investire nelle politiche industriali. E la mobilitazione, che ha fermato per 8 ore tutti i settori pubblici e privati – ridotte a 4 dalla precettazione nei trasporti – ha portato in piazza testimonianze forti, cariche di rabbia, ma anche un filo di speranza.

Le testimonianze

Tra queste, la voce di Efisio Ghisu, 70 anni, arrivato da Gavoi con i Tumbarinos, simbolo di resistenza culturale: «Tre euro in più nella pensione non servono a niente. Le minime dovrebbero arrivare almeno a mille euro, altrimenti non ce la facciamo. Ma non ci toglieranno il sorriso: facciamo sentire la nostra voce anche con la nostra tradizione». Anna Gungui, 75 anni, da Nuoro, invece, racconta la sua quotidianità: «Vivo con una pensione minima. La tredicesima? Niente regali di Natale per i nipoti: tutto andrà in bollette e tasse. Sul camino ci sono quelle della Tari e dell’Imu».

In piazza non sono mancati neanche i rappresentanti della politica regionale e alcuni parlamentari sardi. Mentre il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha sottolineato l’importanza della mobilitazione: «Le proposte dei sindacati puntano a migliorare una manovra che non sosterrà famiglie, imprese o il tessuto produttivo. Questa legge non creerà lavoro stabile, ma solo occasioni rare e precarie. È una protesta fondamentale per difendere i pilastri del nostro futuro: sanità, istruzione, occupazione e welfare».

