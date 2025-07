«Noi, rimasti senza il medico» 

Ore di fila, attese sotto il sole e nessuna certezza all’orizzonte. Il pensionamento dello storico medico di base Pierangelo Zara ha lasciato scoperti oltre 1500 pazienti a Samassi. Oggi i suoi assistiti si devono rivolgere all’ambulatorio straordinario di assistenza primaria (Asap), attivato dalla Asl in via Municipio 9. Nel piccolo ingresso si susseguono volti e chiacchiere, mentre fuori qualcuno si ripara dal caldo come può. Alcune persone si siedono sul muretto di un negozio vicino, alla ricerca di un po’ d’ombra.

Le reazioni

La signora Marcella Matta racconta di aver provato a scegliere un altro medico presente in paese, ma senza successo: «Mi ha detto che era impossibile, che aveva già raggiunto il limite. Mi ha detto di venire qui, dove è stato attivato questo servizio dalla Asl. È sicuramente utile, soprattutto per chi come me ha una certa età. Non possiamo restare scoperti». Davanti a lei, Efisio Caria annuisce e aggiunge: «Il disagio però è che ci sono 1500 pazienti senza medico di base. Le persone vengono qui anche prima dell’apertura per poter prendere posto. Tutto sta nel registrarsi la prima volta, inserire tutti i propri dati». I medici dell’ambulatorio si alternano, cambiano. «Un paese non può restare senza medico di base. È una figura fondamentale, ti conosce, ti segue nel tempo, segue anche i tuoi familiari. Il rapporto che si crea è diverso da quello che, ad esempio, nasce con uno specialista. È molto più vicino a te», aggiunge ancora Marcella. «Inoltre col dottor Zara potevamo prenotare tramite l’app “Il mio dottore”, sia le visite che le medicine», spiega Efisio Caria. Ora invece si torna come una volta: chi arriva prima prende il posto. Efisio Loru non nasconde una certa sfiducia riguardo la situazione: «Credo che questo servizio rimarrà attivo per molto tempo, se nessun medico si fa avanti. Non c’è un ricambio di medici».

La ricerca

Dopo la cessazione dal servizio del dottor Pierangelo Zara, l’azienda regionale della Salute (Ares) il 3 giugno 2025 ha pubblicato una manifestazione d’interesse per trovare un sostituto per gli assistiti di Samassi. La procedura è ancora aperta, ma nessun medico ha presentato la candidatura. Per non lasciare scoperti i cittadini, l’Asl ha attivato l’ambulatorio Asap, potenziandolo con turni giornalieri. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: il lunedì dalle 15 alle 19; il martedì dalle 9 alle 13; il mercoledì dalle 15:30 alle 19:30; il giovedì dalle 9 alle 14, il venerdì dalle 15 alle 19. L’invito dell’Asl, rivolto ai medici interessati, è di consultare la manifestazione d’interesse ancora disponibile.Nel frattempo, la sala d’attesa resta affollata, i pazienti aspettano: il proprio turno, un nuovo medico e una risposta definitiva.

