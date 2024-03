«Noi, ragazzi della Sardinian Wave» 

C’è una generazione smarrita, quella della Sardinian Wave, un movimento estetico, musicale e culturale nato dall’esplosione internazionale della New Wave e che, nella decade tra l’80 e l’89, ha scritto la sua pagina nella storia dell’underground italiano. Oggi, la ritroviamo in “The Missing Boys - Original Film Soundtrack”, la colonna sonora, disponibile in formato vinile via Spittle Records/Vox Day, curata dal musicista e autore cagliaritano Davide Catinari (Crepesuzette, DVega, Dorian Gray), che è anche regista del film “The Missing Boys”, in uscita in autunno, con la collaborazione di Mario Marino per l’editing e la fotografia.

Presentata ieri a Cagliari, la colonna sonora contiene 13 tracce, che tornano a respirare, grazie al lavoro svolto da Catinari, in collaborazione con lo storico produttore della New Wave italiana Oderso Rubini. Crepesuzette, Demodé, Polar Photo, Physique Du Role, Weltanschauung, Ici On Va Faire, prima; RosadelleCeneri, Vapore 36, Anonimia, Agorà, Quartz, Autosuggestion, Maniumane, poi: sono loro i ragazzi dimenticati, che oggi tornano a far sentire la loro voce in un progetto senza precedenti. «Si parla di una generazione, che ha aperto le porte alla musica indipendente, ragazzi nati a cavallo degli anni ’60, che hanno preso in pieno l’ondata del punk e, subito dopo, hanno cercato di prendersi il palco, per un fatto di urgenza espressiva», ci ha raccontato Catinari. «La percezione di quello che è stato quel periodo si era persa, ma se oggi c’è tutto quello che c’è, anche in una terra come la nostra, dove le cose avvengono lentamente, credo sia anche grazie a quella generazione di ragazzi smarriti».

Da che humus culturale è nata la Sardinian Wave?

«Chi si interessava di New Wave aveva un imprinting culturale, che passava attraverso il cinema espressionista di Herzog, dai poeti maledetti francesi, dal David Bowie dei primi ’70, Iggy Pop, certi Roxy Music e tante altre band inserite sotto l’etichetta di New Wave, che in realtà include il Dark, l’Electro e anche certo Post Punk. La generazione al centro del disco e del film è stata oscura proprio perché non poteva prescindere da quelle coordinate, ma, alla fine, è stata protagonista di una corrente, che ha creato una faglia con tutto quello che c’era prima».

Perché ha attecchito in Sardegna?

«Perché quel mare che, per certi versi, rappresenta un limite geografico, ma anche mentale, interiore, per quei ragazzi è stato un plusvalore, li ha costretti ad alzare le antenne e ad averle talmente lunghe da captare le avanguardie. Non c’era nessun gruppo in Sardegna, che volesse scimmiottare le cose più commerciali: Duran Duran, Spandau Ballet. Noi amavamo Cure, Depeche Mode, Killing Joke, Japan, Talking Heads, Bauhaus, Tuxedomoon, Echo & the Bunnyman, tutta roba underground all’epoca. Era uno stile per cui venivi additato, non c’erano molti ragazzi che si mettevano il rimmel e si smaltavano le unghie».

È stato un movimento di rottura?

«Il nostro era un approccio differente e, sì, c’era diffidenza nei nostri confronti. All’inizio non avevamo spazi, poi, piano piano, siamo riusciti a scavarci una nostra nicchia».

La ricerca del materiale non è stata semplice.

«È stata estenuante e lunga due anni, ma ho scoperto cose che non immaginavo, come una scena sassarese viva e pulsante quanto quella cagliaritana, dalla quale venivo fuori io».

Esiste una peculiarità nel suono della scena isolana?

«Si sente una sorta di identità e credo che dipenda sempre dal sentirsi distanti da dove le cose accadevano. Ci muovevamo sottotraccia, così siamo riusciti a stare lontani da compromessi e questa libertà artistica totale ha reso unica la Sardinian Wave».

