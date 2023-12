«Noi ragazze stanche di vivere nella paura» 

Il cellulare tra le mani. Gli auricolari nelle orecchie. Le chiavi di casa sempre a portata di mano. Il passo spedito attraversa il marciapiede più illuminato. Cercano di muoversi in gruppo. Nessuna distrazione, ma lo sguardo, nel tragitto verso la mensa università o all’uscita dalle facoltà del capoluogo verso casa, è vigile. Qualcuna ammette di avere anche lo spray al peperoncino nello zaino. Altre dicono di non averlo trovato «è finito in tutte le farmacie».

La paura

Sono solo alcuni piccoli accorgimenti che studentesse e donne stanno mettendo in atto per provare ad attraversare, al calare della sera, la città senza paura. Tremano a dimostrazione che, anche in città, il diritto di rincasare e uscire in libertà e in sicurezza viene spazzato via dalla costante percezione di essere in pericolo, dal terrore di essere molestate e aggredite, come successo a tante loro amiche.

«In mensa senza l’auto non vengo», afferma Noemi Casu, 23 anni, studentessa di scienze formazione primaria, mentre esce dalla mensa di via Sulis. «Diverse volte sono arrivata in soccorso di amiche che hanno avuto la sensazione di essere seguite. Mi hanno chiamata spaventate. Da quando ho l’auto mi sento più libera e più sicura di muovermi. Anche perché l’autobus passa ogni 20 minuti: troppi e può succedere l’irreparabile in questo arco di tempo. Ho detto alle mie amiche “organizziamoci e agiamo noi”, non possiamo andare avanti così».

I racconti

Gli episodi di violenza, fisici e verbali, di cui sono costantemente vittime le donne sono tanti. «A me, una sera – racconta Sara Lai, 21 anni, studentessa di lettere -, dopo essere uscita dalla biblioteca del Magistero, è capitato di essere stata importunata da un uomo, forse era ubriaco, ma io ho iniziato a correre verso casa con le lacrime agli occhi. Sono arrivata senza fiato, ma salva, sono stanca di avere paura appena metto il naso fuori casa».

Le molestie

Angosce costanti che si impadroniscono della libertà delle donne cagliaritane, stanche di sentirsi sempre in pericolo. Ammutolite davanti a un uomo sulla cinquantina, visibilmente poco lucido, che in via Serbariu, alle 20 circa, ignaro di essere davanti ad altre persone si abbassa i pantaloni in strada. Assillate, in via Is Cornalias, dagli apprezzamenti non richiesti dei ragazzi che davanti ai pochi locali ostacolano quasi il passaggio sul marciapiede. Terrorizzate dalle ombre che, soprattutto la sera, le seguono all’uscita dalle facoltà in via Sant’Ignazio. E non sono neanche le 21.

Le voci

«Mi è capitato diverse volte di sentirmi seguita, accelero il passo e spero sempre di incontrare facce amiche. Poi inizio a fare chiamate a raffica. Capita che non mi rispondano e così con gli auricolari faccio finta di parlare con qualcuno, ma urlo in modo che mi sentano bene», racconta Martina Corrias, 25 anni, iscritta in economia.

«Sto cercando di non farmi condizionare, ma mi guardo sempre attorno con molta attenzione. In mensa vengo prestissimo, al rientro dalla Cittadella universitaria», dice, invece, Jessica Meloni, 20 anni, mentre aspetta, sotto la luce del lampione, l’autobus per tornare a casa.

«Se posso mi muovo in gruppo, ma ho acquistato lo spray al peperoncino e lo tengo sempre nello zaino, mi fa sentire più sicura», aggiunge Sofia, 25 anni, studentessa di biologia, «alcune mie amiche lo stanno cercando ma è ormai introvabile». Basta fare un giro nelle farmacie cittadine per rendersi conto che è andato a ruba. «C’è stato un incremento delle vendite negli ultimi due mesi, ed è terminato nei depositi, dovrebbe arrivare a giorni», conferma Maria Pia Orrù, presidente Federfarma Cagliari, «c’è molta paura, non solo le ragazze, ma lo chiedono anche i genitori per le figlie più piccole».

