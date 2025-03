«Noi raccoglitori  di piante officinali difendiamo la natura» 

«Ben venga la legge per proteggere la flora sarda, ma non certo da noi che amiamo e difendiamo la natura ogni giorno». L’appello dei raccoglitori di erbe che da Guspini a Sardara, passando per Gonnosfanadiga producono olii essenziali, saponi e altri prodotti naturali è unanime. La notizia della legge appena approvata dalla Regione a tutela del patrimonio floristico è salutata con favore, ma c’è grande attesa per l’elenco delle piante da tutelare e le linee guida da seguire. «È un risultato storico. La Sardegna era l’unica regione in Italia a non avere una legge per la tutela del patrimonio floristico. Ora ce l’ha». La consigliera regionale Maria Laura Orrù (che è anche sindaca di Elmas) è la prima firmataria delle legge contro i biopirati, un argine all’assalto di predatori venuti talvolta da molto lontano che saccheggiano l’Isola per collezionarne il materiale genetico e, magari, utilizzarlo nella produzione in cosmetica o fitoterapia. «La nuova legge non stravolgerà le attività e le abitudini di chi raccoglie piccole quantità di erbe e piante, ma punta a tutelare le varietà a rischio e combattere la biopirateria», assicura Orrù.

Il precedente

Qualcosa di simile a un atto di pirateria in Sardegna è già accaduto e chi della terra ha fatto la propria missione di vita lo ricorda bene. «I semi di trifoglio sardo che usiamo per seminare i nostri campi arrivano dall’Australia perché lì sono stati brevettati. È un paradosso», racconta Andrea Ghiani, imprenditore agricolo che tra i tanti prodotti nell’azienda di Gonnosfanadiga vanta l’olio di lentisco. «Sono assolutamente d’accordo con una legge che tuteli il nostro patrimonio floristico, serve una regolamentazione e non solo sulle specie da proteggere ma anche sulle modalità di raccolta. C’è chi, per esempio, anziché prendere le bacche, taglia interi rami di mirto creando un grave danno all’ambiente. Invito tuttavia a usare il buon senso facendo attenzione a non darci la zappa sui piedi e facendo sì che una tutela ci impedisca di portare avanti le attività che abbiamo sempre realizzato». Pochi chilometri più in là, nelle campagne di Guspini c’è un’altra appassionatissima conoscitrice di erbe officinali e raccoglitrice di lentisco col quale creare saponi e olio. «Mi pare di capire che non siano ancora stati compilati gli elenchi delle specie interessate – dice Susi Cadeddu –. Credo sia giusto tutelare l’Isola da chi la vuole depredare, penso a quella volta in cui dei cittadini stranieri erano stati sorpresi a strappare l’elicriso dalle dune perché lo volevano portare all’estero a una società di cosmetica o, ancora, a chi col lentisco ci fa legna. Ecco, questa gente va punita. Diverso il caso di chi, come me, raccoglie piccole quantità nel modo corretto e rispettoso della pianta». A Sardara c’è una signora che realizza saponi naturali e li impreziosisce con piccole foglie di mirto ed elicriso: «Io non vado mica a levare chissà quanto – assicura Rossella Corda –. Le persone come me sanno bene quanto è preziosa la natura».

Il professore

In realtà, le piante più usate in fitocosmesi nell’elenco potrebbero (si spera) non finirci mai, perché lì dentro saranno inserite le varietà a rischio estinzione. Ad assicurarlo è Emmanuele Farris, docente dell’Università di Sassari e presidente della sezione sarda della Società italiana di botanica che ha partecipato attivamente alla stesura della legge. «Chiariamo subito che sono previste due liste di specie, una a raccolta regolamentata e una ad esclusione totale, che saranno indicate dalla commissione sulla base di evidenze scientifiche. Potenzialmente ci può cadere qualunque pianta, ma parliamo di specie endemiche, rare, a rischio scomparsa. Ce ne sono 200 specie in Sardegna. Tra queste figura la ancusa littorea che per 25 anni si riteneva estinta ed è stata ritrovata nella colonia di Is Arenas, ad Arbus. Una cosa si può dire: chi faceva il liquore con la genziana del Gennargentu probabilmente non lo potrà fare più».

