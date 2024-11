«Noi raccogliamo rifiuti, i Comuni ci aiutino» 

«Chiediamo ai Comuni di Decimomannu e Assemini di aiutarci con la raccolta dei rifiuti». È l’appello di un gruppo di persone che vivono e lavorano nella strada Dei Canadesi, via di collegamento tra i due centri confinanti. Il percorso, lungo circa 8 chilometri, rappresenta una valida alternativa alla parallela Statale 130 ma la strada che attraversa l’agro non è illuminata e la zona è poco abitata, fattori ideali per chi vuole sbarazzarsi dei rifiuti che non possono essere conferiti negli ecocentri. Tra questi i più frequenti sono amianto, fitofarmaci e secchi con vernice.

Una decina di cittadini ha deciso, circa un mese fa, di darsi da fare per ripulire le cunette dai “sacchetti selvaggi” e restituire un minimo di decoro alla zona. Se l’autorizzazione da Decimo è arrivata subito, da Assemini è ancora in attesa.

L’iniziativa

Con le maniche rimboccate e muniti di guanti e buste i cittadini hanno iniziato una lunga e faticosa campagna di raccolta dei rifiuti abbandonati: «Vivere o lavorare in mezzo all’immondizia – dichiara Giuliana Loni, 63 anni – penso non piaccia a nessuno. Chi di dovere pulisce i centri urbani ma non l’agro, così abbiamo pensato al “fai-da-te”. Ma previa autorizzazione».

Non si esagera se si parla di quintali di materiale: «Cerchiamo di smistare il più possibile ciò che raccogliamo – spiega Enrico Todde, 29 anni – per agevolare al meglio lo smaltimento e il riciclo. La cosa più difficile da differenziare? La plastica secca e sbriciolata. Auspichiamo due cose: che il Consorzio di bonifica, quando esegue i tagli stradali, e chi si occupa dello sfalcio dell’erba, facciano prima una raccolta dei rifiuti senza tritarli con ruspe e decespugliatori. Inoltre vorremmo che la raccolta venisse eseguita in regime ordinario per evitare gli accumuli».

Gli aiuti

«L’amministrazione decimese ha accolto positivamente l’iniziativa – prosegue Loni – mettendo a nostra disposizione i camion della San Germano per il conferimento all’isola ecologica. Da Assemini, invece, attendiamo ancora risposta».

Intanto da Decimo è arrivato il ringraziamento pubblico della sindaca Monica Cadeddu: «Cittadini virtuosi e dal grande spirito di comunità e civiltà hanno ripulito il bordo della strada Dei Canadesi, invasi dai rifiuti. L’impegno volontario e il lavoro accurato di differenziazione hanno reso una porzione della nostra campagna più rispettosa dell’ambiente».

Premialità da difendere

Se da una parte il gruppo ha trovato appoggio, dall’altra attende ancora riscontro. Il tratto della strada che ricade in territorio asseminese non è ancora stato toccato: «Ho inviato una Pec a chi di competenza – spiega Loni – ma non ho ricevuto riscontro. La zona è molto sporca, serve la collaborazione dell’amministrazione per le bonifiche».

Assemini è stata premiata, proprio quest’anno, come Comune virtuoso per il riciclo. Al raggiungimento del prezioso obiettivo ha probabilmente contribuito il mancato conteggio nelle statistiche del secco indifferenziabile non raccolto dalle campagne: «Premettendo che ringraziamo i cittadini che si sono resi protagonisti di questa iniziativa – commenta il sindaco Mario Puddu – il concetto è che il ritiro lo farà una ditta apposita, incaricata per la pulizia delle aree degradate dall’abbandono di rifiuti. Questo ci consentirà di preservare la premialità maturata grazie all’impegno dei cittadini durante l’intero anno. Questo – conclude il sindaco di Assemini – è un concetto fondamentale che non può passare in secondo piano».

RIPRODUZIONE RISERVATA