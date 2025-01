«Noi pronti a votare anche domani» 

Il terreno è ancora quello della sfera magica. Perché a due settimane dall’ordinanza-ingiunzione con la quale il Collegio elettorale di garanzia ha chiesto la decadenza di Alessandra Todde, lo scenario politico sardo resta imprevedibile. Ma il centrodestra ha deciso di non perdere tempo in vista di un possibile ritorno alle urne e in una manciata di giorni ha fatto il bis di vertici. Prima la conferenza telefonica, poi il tavolo apparecchiato alla buvette di Montecitorio, su invito di Forza Italia.

Il pranzo

È stato Pietro Pittalis, deputato e coordinatore sardo degli azzurri, a volere l’incontro nella Capitale. Al netto di una lettura in filigrana che suggerisce, in caso di fine anticipata della legislatura, l’imprimatur di Forza Italia nell’indicazione del candidato presidente (e Pittalis resta in pole insieme al sindaco di Olbia, Settimo Nizzi), l’attuale opposizione in Regione non vuole farsi trovare impreparata. «Ci siamo visti e ci vedremo ancora a breve per darci un’organizzazione», spiega il parlamentare. Le fila vanno tirate subito perché nessuno può sapere quanto sia lontano (o vicino) il nuovo voto. Peraltro: il Secolo d’Italia, voce di FdI, giusto ieri ha considerato Michele Cossa il candidato presidente più probabile del centrodestra (in chiave anti-FI?). Su Todde e alleati, Pittalis aggiunge: «La situazione è kafkiana: dicono che non sia successo nulla, dimostrando assenza di rispetto verso la magistratura e le istituzioni. Ma questa sottovalutazione rischia di danneggiare oltremodo la Sardegna».

Chi c’era

Innegabile, invece, che il centrodestra sardo al momento stia viaggiando con una gamba in meno, quella del Psd’Az, persa alle Regionali di febbraio 2024 dopo la mancata ricandidatura di Christian Solinas. Lo strappo non è ricomposto. Alla buvette c’erano FdI e Sardegna 20venti: il deputato Francesco Mura, nuovo coordinatore sardo del partito, giocava in casa, mentre Francesco Lippi è arrivato da Cagliari insieme a Mimmo Solina. Lega e Riformatori hanno partecipato alla conferenza telefonica di lunedì ma nella Capitale non sono andati. Giovanni Satta ha invece partecipato a nome di Alleanza Sardegna. Il centrodestra potrebbe vedersi di nuovo la prossima settimana a Oristano.

I dubbi

Mura ragiona su due fronti: «Ancora si sta cercando di capire, vista l’assenza di giurisprudenza, quale sia lo scenario più probabile dopo l’ordinanza-ingiunzione». Per il deputato, a fare chiarezza non ha certo aiutato Giuseppe Conte che l’altro ieri ha invitato la sua fedelissima Todde a chiedere i danni al Collegio di garanzia. «Parole – sottolinea Mura – che hanno complicato la situazione, dobbiamo solo sperare che dietro quelle dichiarazioni non ci fosse il tentativo di intimidire la magistratura». L’esponente di FdI ricorda che «in Sardegna la coalizione di centrodestra è maggioritaria (ha preso più voti di Todde), ma dobbiamo capire se il perimetro delle alleanze possa essere ulteriormente ampliato».

Le posizioni

Aldo Salaris parla da consigliere regionale e da coordinatore dei Riformatori: «La presidente Todde ha il dovere di venire in Aula e riferire cosa è successo. Deve dare una spiegazione ai sardi». Il liberal democratico sottolinea che «sinora la governatrice non si è fatta vedere in Aula, ma non è accettabile. Non si possono continuare a mortificare le istituzioni in questo modo». Michele Pais, coordinatore uscente della Lega, aggiunge: «A noi preoccupa l’immobilismo nel quale versa la Regione. Vero che la situazione che si è venuta a creare è per tutti inaspettata, ma come centrodestra abbiamo le idee chiare su come governare l’Isola, anche facendo tesoro degli errori».

Il richiamo

E se per Sardegna al centro-Venti20 ha parlato l’altro giorno Tunis bollando come «sconcertante» l’affondo di Conte «mosso dalla volontà di aizzare la piazza contro la magistratura», Satta fa due osservazioni: «Agli occhi di qualcuno le violazioni contestate alla presidente Todde potrebbero sembrare piccole, ma se confermate sarebbero gravi, specie perché commesse dalla massima carica della Regione». Satta chiude così: «Noi crediamo non ci sia alcuna congiura, riteniamo che il Collegio di garanzia si sia limitato a fare le dovute verifiche e applicare la legge. Che è uguale per tutti, quindi anche per Todde. Di sicuro, condanniamo chi oggi butta fumo negli occhi dei sardi e scredita vergognosamente le istituzioni o fa finta che gli atti assunti dalla magistratura siano di poco conto».

