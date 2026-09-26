«Noi, prigionieri della festa di Santa Greca» 

La storica festa di Santa Greca a Decimomannu si apre, come da consuetudine, tra profonda devozione religiosa, grande partecipazione popolare e inevitabili discussioni cittadine. Da sempre considerata un evento simbolo per l’intera Sardegna, la manifestazione fa i conti quest’anno con un acceso dibattito politico e sociale incentrato sull’ordinanza 70, il provvedimento comunale che disciplina il traffico e la sosta nell’area urbana fino alle 2 del 30 settembre.

Mappa delle restrizioni

L’ordinanza contestata delinea un sistema rigoroso di percorsi mirati per tutelare l’ordine pubblico. Il Polo fieristico è interdetto totalmente al transito, alla sosta e alla fermata, eccetto per autorizzati e mezzi di soccorso. Via Nazionale è chiusa al traffico e alla sosta, con garanzia di accesso per i residenti di via Sardegna, Antica Valeria e Is Bagantinus. Le centrali via Dritta, Santa Greca, Conte Cao e Sassari sono soggette a chiusure mirate e fasce orarie a interdizione totale, accessibili ai residenti muniti di apposito pass. Anche in corso Umberto, via Stazione e Ugo Foscolo gli ingressi sono regolamentati tramite documenti di identità o pass specifici per residenti e attività commerciali. I controlli sono scattati fin dalle prime ore: la Polizia locale è intervenuta con sanzioni e rimozioni con carro attrezzi nei casi di sosta irregolare.

Le proteste

Il clima di tensione si è tradotto rapidamente in una mobilitazione concreta. A farsi portavoce del malcontento è Simone Urru, residente in una delle zone più coinvolte dai festeggiamenti, che ha depositato 108 firme raccolte in pochissime ore: «Poter transitare e parcheggiare a casa propria non è un capriccio. Con il paese saturo e il divieto in vigore fino alle due di notte, trovare posto vicino alla propria abitazione è quasi impossibile. Di fatto, ci sentiamo residenti part-time». I cittadini contestano la sproporzione dei sacrifici richiesti, puntando il dito anche contro le deroghe concesse sui limiti acustici. Sulla stessa linea i consiglieri di opposizione Leopoldo Trudu e Cristian Vargiu: «La sicurezza va garantita e le regole rispettate. Tuttavia non possono diventare il pretesto per decisioni calate dall’alto e limitazioni sui cittadini. L’amministrazione ha scelto una gestione che ha messo Santa Greca in secondo piano rispetto al Dcm. La festa non può ridursi a un sistema di divieti per esaltare un evento musicale. Rivogliamo una festa in cui tutta la comunità possa ancora riconoscersi».

Le rassicurazioni

La sindaca Monica Cadeddu ha difeso con fermezza le scelte compiute dalla Giunta, spiegando che l’impianto dei divieti ricalca fedelmente le disposizioni collaudate nelle passate edizioni: «Le misure di sicurezza previste quest’anno sono, in alcuni casi, le stesse degli anni precedenti e, in altri, persino meno restrittive. E riguardano l’intera manifestazione di Santa Greca, in virtù del numero di persone che la festa richiama, non il Dcm. Continuare a utilizzare il festival per alimentare una contestazione generalizzata significa offrire ai cittadini una rappresentazione distorta della realtà. Le critiche sono legittime, ma da chi amministra o aspira ad amministrare mi aspetterei più responsabilità e maggiore conoscenza dei fatti. Santa Greca è una festa di tutti e la sicurezza deve riguardare tutti».

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