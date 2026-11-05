«Noi, prigioniere nella nostra città» 

Quando la vita è su una carrozzina, anche ciò che è vicinissimo può essere irraggiungibile. Lo sa bene Luciana Pusceddu, 66 anni, madre di Alice e Claudia Cardia, rispettivamente 46 e 40 anni, due ragazze con disabilità, che da anni combatte la battaglia per eliminare le barriere architettoniche a Sestu.

L’ultimo nodo è il nuovissimo Parco Fluviale, dove l’ostacolo è la pavimentazione in ghiaia. «La ghiaia è il nemico numero uno delle carrozzine», racconta, «è quasi impossibile muoversi senza essere spinti. La pista ciclabile è un po’ meglio, ma è per le bici, che passano veloci». Il problema però non è solo il parco: «Il bilancio è praticamente catastrofico. Marciapiedi stretti, ingombrati da centraline, con scivoli ripidi, in tantissime vie. Il sagrato di San Gemiliano è praticamente inaccessibile».

L’appello

Per questo Pusceddu guarda alla mozione “Sestu Comune Inclusivo”, proposta dalla minoranza con prima firmataria Michela Mura, capogruppo Pd, che prevede l’istituzione di un Garante e di una Consulta per l’accessibilità. Mozione per la quale si sta facendo pressing da mesi per portarla in discussione e alla conseguente approvazione.«Per noi sarebbe importante essere coinvolti nelle scelte dell’amministrazione comunale – dice la donna –. C’è un divario profondo tra le norme sull’accessibilità e la reale praticabilità fisica degli spazi pubblici. Ad esempio gli scivoli vengono progettati alla massima pendenza consentita, si possono usare solo se qualcuno spinge la carrozzina. Così ci si sente meno indipendenti».

La consigliera

«L'istituzione del Garante e della Consulta può trasformare l’inclusione da principio astratto a impegno quotidiano», afferma Michela Mura, «il Garante, organo super partes, offrirebbe tutela diretta contro le discriminazioni e vigilerebbe sull'abbattimento delle barriere. La Consulta darebbe voce stabile alle associazioni e alle persone con disabilità, secondo il principio della co-progettazione. Insieme contribuirebbero ad una comunità davvero equa».

Il sindaco

«L’accessibilità è una priorità, ma occorre rispettare anche i vincoli ambientali», spiega il sindaco Michele Cossa, «la scelta della pavimentazione drenante al parco risponde a requisiti del finanziamento Pnrr e ai vincoli paesaggistici e idrogeologici, che non consentivano superfici impermeabili. C’è comunque un percorso ciclopedonale con fondo compatto, accessibile anche in carrozzina e con manutenzione quotidiana. L'accessibilità deve essere reale, non solo conforme alle norme», ribadisce il primo cittadino, «per questo coinvolgeremo direttamente persone con disabilità, famiglie e associazioni nel prossimo aggiornamento del Peba. L’obiettivo è una città dove tutti possano vivere gli spazi pubblici più autonomamente possibile».

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