«Noi poco belligeranti in Consiglio? Non facciamo spettacolo» 

«Guardi, la invito al prossimo Consiglio comunale: non succede mai niente. Votiamo qualche variante urbanistica, qualche variazione di bilancio. E poi io non sono la persona che va in Aula per fare casino, per dare spettacolo».

Dolianova. «No, non siamo una lista “civetta” in combutta con il sindaco Ivan Piras, nata per evitare che corresse contro il quorum alle Comunali del 2020». Eppure il dubbio sorge spontaneo stando alle cronache di due anni in Consiglio comunale: Andrea Stochino, 51 anni, geometra di Dolianova, in questo lasso di tempo ha presentato una sola interpellanza e si è astenuto in due occasioni. Per il resto una sfilza di “si” alla maggioranza.

Opposizione molto morbida, ci consenta.

Belligeranza riposta in un cassetto.

«Con il sindaco Ivan Piras siamo amici. Ci conosciamo da tempo, anche se non l’ho mai votato neppure quando si propose come candidato consigliere nella lista di Rossana Laconi. Dopo la sua elezione sono andato a parlargli: per instaurare un rapporto costruttivo, per chiedergli di parlare anche con noi dell’opposizione dei punti all’ordine del giorno da discutere in Consiglio. Poi se c’è qualcosa che non mi va, glielo dico in faccia».

L’interpellanza che ha presentato: le cartelle pazze dell’Imu inviate alla popolazione.

«Diversi contribuenti hanno ricevuto cartelle sbagliate, incomprensibili. E gli anziani le hanno pagate. Ben vengano le società esterne per aiutare gli uffici comunali a smaltire il lavoro, ma ci devono essere dei controlli da parte del responsabile del Municipio. Alla fine si è appurato che il 13 per cento delle cartelle erano sbagliate. A mio avviso un’enormità: ma penso che si sia rimediato, non ho più ricevuto lamentale».

Ha mai votato contro?

«No, mi sono astenuto in due casi: quando è stato proposto da una società interessata a costruire un impianto eolico di installare sui monti una centralina alta cento metri per misurare la ventosità della zona. Ho pensato: chi avrebbe dovuto poi rimuoverla se lo studio avesse dato responso negativo? Non era specificato. E poi mi sono astenuto per la pratica sull’apertura di un autolavaggio in zona B: era solo un problema di regolamento edilizio, che consentiva un’autorimessa con autolavaggio, non un semplice autolavaggio. Occorreva a mio avviso variare il regolamento».

Possibile che non ci siano problemi da sollevare in Aula a Dolianova?

«Per esempio?».

Il poliambulatorio con le stanze ammuffite.

«La maggioranza ci ha portato in Consiglio il progetto di ampliare la struttura Asl grazie a 600mila euro, dovevamo votare contro? Certo, da tecnico avrei voluto vedere la planimetria. E poi l’edificio è della Asl, non del Comune. Comunque è vero, la maggioranza non ci coinvolge».

La gente si lamenta.

«Non ci hanno detto niente».

La pista ciclabile: lavori (e disagi) infiniti.

«Anche in questo caso la maggioranza non ci ha coinvolto né informato. Non sappiamo se i lavori sono stati bloccati, se la ditta incaricata era sparita o fallita, se si deve rifare l’appalto. Non ci hanno fatto mai entrare in merito a niente. D’altronde siamo la minoranza: noi siamo in cinque, anche se votassimo contro…».

Furti e danneggiamenti in campagna, la compagnia barracellare non esiste.

«Ecco: da due anni siamo in attesa e noi come minoranza ce ne siamo sempre lamentati. Avevamo eletto il nuovo comandante ma non c’era il numero sufficiente di barracelli. Stiamo facendo il nuovo regolamento, che era in capo alla commissione agricoltura. Nell’ultimo Consiglio la palla è passata alla commissione regolamenti, l’unica presieduta dalla minoranza con Stefania Frigau, l’unica che funziona».

Il sindaco ha cacciato dalla giunta Renata Mura.

«Per me stava lavorando bene, aveva rapporti con le scuole, organizzava controlli sanitari gratuiti. Probabilmente ci sono stati motivi politici, eppure erano entrambi di centrodestra. Queste cose non le capisco. Adesso vediamo se viene con noi in minoranza: me sarei ben felice».

Ci scusi, non ci ha convinto.

«Di cosa»?

Sembrate una lista “civetta” troppo accomodante con il sindaco.

«Lo smentisco: quando ci siamo candidati pensavamo che ci fosse in corsa anche una terza lista del Pd. E io in campagna elettorale lo dicevo a chi era scontento del lavoro di Piras: votate me».

Campagna elettorale al risparmio.

«In che senso?».

Paese tappezzato di manifesti di Ivan Piras, nessuno o quasi con il suo nome, la sua lista.

«Ne ho fatto dieci, lo sa quanto costano? E I santini elettorali? Duecento euro per cento copie. Io faccio il libero professionista, non ho soldi da investire in pubblicità elettorale».

