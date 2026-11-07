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Barigadu-Guilcier.
08 novembre 2026 alle 00:22

«Noi piccoli paesi facciamo squadra» 

I numeri del Gal: 3,2 milioni in 9 anni a imprese private ed enti locali 

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Un percorso lungo nove anni che si chiude con numeri record e una visione chiara per il futuro delle aree interne. Il Gal Barigadu Guilcier ha presentato i risultati del Piano di strategia di sviluppo locale 2014–2022 durante l’incontro “Confluenze – Persone, luoghi e progetti intorno al Lago Omodeo”.

I numeri

Oltre 3,2 milioni di euro erogati a beneficio di 47 realtà locali, divise tra 33 imprese private e 14 amministrazioni comunali, a fronte di 75 domande di pagamento istruite. Una capacità di spesa che ha consentito di azzerare quasi del tutto i residui finanziari, convertendo i fondi europei e regionali in progetti concreti di turismo sostenibile, multifunzionalità agricola, valorizzazione dell’artigianato e riqualificazione urbana in 18 comuni. «Mettere insieme due Unioni dei Comuni che hanno scommesso su una programmazione condivisa non era semplice, ma con lo sforzo di tutti ci siamo riusciti - ha sottolineato Serafino Pischedda, presidente del Gal e sindaco di Fordongianus -. I nostri piccoli enti locali non possono camminare da soli: fare sistema era l’unico modo per intercettare risorse vitali. Nonostante le scadenze serrate e le incertezze iniziali, abbiamo dimostrato che il lavoro di squadra ripaga». Un’analisi dettagliata è stata offerta dalla direttrice del Gal, Francesca Citroni, che ha ricordato le sfide poste dalla pandemia e dal forte rincaro dei materiali: «Il valore del Gal non si misura solo nei volumi finanziari erogati, ma nella costante capacità di tessere relazioni tra persone, luoghi e opportunità. Abbiamo dato fiducia a start-up innovative, consolidato la multifunzionalità agricola e sostenuto i comuni nella cura dei beni pubblici. La sfida per il ciclo 2023–2027 sarà rafforzare la cooperazione di rete».

La sfida

Alla presentazione, all’hotel Terme di Fordongianus, anche i rappresentanti dell’assessorato regionale dell’Agricoltura. «Il Barigadu Guilcier – ha detto Alessandro Inghilleri, direttore del Servizio di sviluppo delle aree rurali – rappresenta un modello virtuoso, avendo concluso la fase attuativa con appena 92mila euro di trascinamenti. Siamo al lavoro per snellire la burocrazia». In chiusura, Giovanni Ligios, consulente dell’ufficio di gabinetto dell’assessorato, ha ribadito il valore strategico dell’unione territoriale: «Per contrastare lo spopolamento occorre superare ogni frammentazione campanilistica. Quando il territorio progetta unito, le risorse europee diventano leva reale per trattenere le giovani generazioni e creare lavoro qualificato».

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