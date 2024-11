«Noi pescatori, i guardiani della laguna» 

Antonio Tocco con i suoi ottantasei anni è il più vecchio pescatore di Assemini, testimone di un mondo che il tempo ha inesorabilmente cambiato

Nel documentario “Circolare notturna” di Paolo Carboni ha interpretato se stesso: un vecchio pescatore irregolare. Ma al cinema, la sera della prima, il suo posto è rimasto vuoto: alla poltroncina di velluto rosso ha preferito la seduta in legno del vecchio cius, alle luci della ribalta l’oscurità della notte, agli applausi il silenzio.

La passione

«Pesco da ottant’anni, avevo sei quando ho iniziato», racconta, «durante i bombardamenti del ’43, mio padre nascose me e i miei due fratelli sotto un grande albero di fico vicino alla laguna. Ricordo gli aerei e le bombe, poi la guerra è finita e sono arrivati altri distruttori. Chi? I politici. Ma come hanno fatto a non saper gestire la laguna, a non capirne l’importanza? Sono molto amareggiato, arrabbiarmi non posso più, dopo l’ictus mi è stato sconsigliato dagli specialisti».

Per arrivare al suo rifugio di pesca, la baracca in lamiera, bisogna percorrere una strada impossibile, piena di buche, soprattutto dopo le ultime piogge. «Come fa ad arrivare sin qua? Ho sfasciato dieci macchine», dice Antonio Tocco con un sorriso obliquo , «ma non posso mancare, questo è il paradiso terrestre, mi ritirerò dalla laguna solo quando andrò in cimitero».

La baracca

All’interno della baracca il pescatore indica attrezzi da pesca, nasse e fiocine che non utilizza più, all’esterno indica la vecchia barca “Salvagente” che ondeggia sull’acqua da 52 anni e poi ricorda pescate, prede e un mondo perduto che forse potrà essere recuperato grazie ad un’importante progetto di riqualificazione promosso dalla Città Metropolitana di Cagliari per valorizzare la laguna sotto il profilo ambientale, turistico, ed economico.

Il disastro

Antonio Tocco aggrotta la fronte: «In passato di esperti ne ho visto tanti. I risultati? Eccoli», e indica il porto canale, la zona industriale e il parco eolico, «quando ero ragazzo della laguna non vedevo la fine, all’orizzonte l’acqua si univa al cielo. Oggi che sono vecchio e non vedo tanto bene scorgo tutto: la laguna l’hanno fatta diventare piccola e povera, ne hanno ammazzato il cuore. Ben vengano i nuovi progetti ma gli esperti non devono dimenticarsi di un anziano e del suo patrimonio, i ricordi e il sapere di un vecchio pescatore hanno un valore inestimabile. Sono i vecchi pescatori i veri custodi della laguna di Santa Gilla».

RIPRODUZIONE RISERVATA