«Noi, per sempre “Fizos” di Sardegna nel mondo» 

È una dichiarazione d’amore per la Sardegna e un abbraccio a tutti i suoi figli, vicini e lontani, “Fizos”, il nuovo singolo dei Karma. Disponibile in digitale, il brano, con il testo in sardo scritto dalla cantante Francesca Lai e le musiche del chitarrista Davide Guiso, nucleo creativo di una band, che vede Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria, mette in luce una sonorità più folk, identitaria e legata alle tradizioni dell’Isola, aprendo un nuovo capitolo per la pop band di Nuoro. Impreziosita dal featuring con Giacomo Vardeu all’organetto e Luca Desogus alle launeddas e solittu, “Fizos”, orgogliosamente autoprodotta dai Karma, è stata interamente realizzata nello studio Arte & Suono di Davide Guiso a Nuoro ed è accompagnata su YouTube dal video girato da Emanuele Mocci e Nicolò Marfella a Galtellì, con la partecipazione dei giovani Antonio Burrai, Giulia Burrai, Paola Burrai, Giuseppe Tendas, Elisa Puggioni, Fabiana Lai, Alessia Mulas (Irgoli) e Filippo Mureddu (Orosei), tutti rigorosamente in abito tradizionale, nonché degli attori Antonietta Cambone (Galtellì) e Antonio “Tony” Diana (Orosei). «Abbiamo sentito la necessità di scrivere questo brano, che parlasse della nostra terra e che ci avvicinasse a tutti i sardi, soprattutto a chi vive lontano», ha detto Lai. «La canzone è dedicata ai tanti comitati, che riescono a portare avanti la storia e le tradizioni del territorio».

“Fizos” è quasi un viaggio sensoriale nell’Isola.

«Racconta la fortuna di essere nati in un’Isola così ricca e generosa di tutto. È difficile trovare qualcosa che possa superarla: il cibo è uno dei più buoni al mondo, il mare pure, così come la nostra montagna. È tutto magico, meraviglioso, ricco e questa canzone omaggia la fortuna di essere nati nel posto giusto».

Il suono, questa volta, è folk. Una scelta naturale?

«Sì, ci piaceva l’idea di creare un brano da cantare tutti insieme, del popolo. Come band siamo legati più che altro alla musica pop, però abbiamo sempre navigato in tanti stili, siamo camaleontici e la voglia di esplorare questo suono tradizionale c’è. “Fizos” è l’inizio di un nuovo percorso».

Com’è nata la collaborazione con Giacomo Vardeu e Luca Desogus?

«Per avvicinarci ai suoni della nostra Isola, ci serviva la freschezza di due ragazzi giovani e talentuosi. Giacomo lo conosco da anni, perché insegnavo alla Civica di Orosei, lui faceva parte del coro delle voci bianche e oggi è un ottimo professionista. Con Luca, invece, abbiamo lavorato tutta l’estate, faceva il tecnico luci nei nostri concerti, ma, poi, abbiamo scoperto che suonava ed era pure bravissimo!».

La tradizione domina anche nel video, che avete girato a Galtellì.

«Conosciamo bene il paese, una cara amica, Franca Burrai, che ha scritto diversi testi in sardo per noi, è di lì. Però, avevamo un po’ di posti in lizza, così abbiamo lasciato la scelta al regista Emanuele Mocci, che incredibilmente, senza neanche parlarci, ha scelto Galtellì, un borgo piccolo, ma ricco di storia e angoli incantevoli».

Nella clip compaiono almeno tre generazioni. Quanto era importante per voi rappresentare questo tramandarsi di usanze?

«È fondamentale! Alcuni ragazzi sono distanti da queste cose, ma per noi è importante che le tradizioni non vengano dimenticate, perché rappresentano chi eravamo, chi siamo e chi saremo. E, poi, parliamo di un’isola, vicina, ma distaccata, quindi è importante non perdere mai la nostra identità, quella di un popolo fiero, uno dei più belli al mondo, grazie alla nostra storia e alla nostra lingua».

Il pensiero va anche ai tanti emigrati, ma con la Sardegna nel cuore.

«Quando è uscita la nostra versione sarda di “Hallelujah”, abbiamo conosciuto tanti emigrati, che ci hanno raccontato le loro storie, la tristezza dell’essere lontani da casa, ma anche come non si riesca mai a dimenticare la Sardegna. Ecco, la nostra musica, oggi, è per tutti loro».

