«Noi pensiamo a lavorare, non alle poltrone»: Salvini punge FI 

La tregua nel Lazio ieri c’è stata, come richiesto dal presidente Francesco Rocca: dopo averli disertati nei giorni scorsi, Forza Italia è tornata a prendere parte ai lavori. Ma le frizioni nel centrodestra continuano. Ed è il leader della Lega a pungere gli azzurri: «Noi pensiamo a lavorare più che alle poltrone e l’appello vale per tutti: dal livello nazionale a quello regionale - ha Matteo Salvini partecipando in collegamento alla convention annuale della Lega in provincia di Frosinone - I cittadini ci votano per chiederci di risolvere i loro problemi, non per risolvere i problemi dei partiti». E poi: «Noi siamo gente di parola e la parola della Lega vale più di mille accordi con altri». Sul Lazio in realtà si scaricano anche le tensioni che attraversano il centrodestra nazionale. Ma dietro i gesti dimostrativi di Forza Italia - che prima aveva disertato il Consiglio, bloccando il voto sull’assestamento di bilancio, e poi la giunta - c’è la richiesta di un ruolo politico maggiore nella giunta Rocca, oltre che un attacco al governatore di FdI, alla Lega. Tajani aveva dato carta bianca al coordinatore regionale azzurro, Claudio Fazzone, e la Lega minacciava di portare la questione sul tavolo nazionale, per ricalibrare anche gli altri territori. In Consiglio ieri la tregua c’è stata, ma intanto Salvini tira dritto ammonendo gli alleati e anche il governatore: «Mi spiace, lo dico sottovoce, che ci sia in maggioranza qualcuno che cerca di rallentare l'attività amministrativa della Regione. Già ci stanno le opposizioni a dire sempre no al governo e in Regione. Se ci si mette pure qualcuno della maggioranza, più che aiutare i cittadini del Lazio aiuta Pd e Cinque Stelle a fare confusione. La Lega è un partito di parola. Noi tiriamo dritti». Ma rilancia l’alleanza per la Capitale: «Conto che il prossimo sindaco di Roma sarà di centrodestra, uno capace ed efficiente per non avere una città ridotta così dopo Raggi e ora Gualtieri».

