«Noi penalizzati, vogliamo i bus notturni» 

I bus notturni forniti dal Ctm a Cagliari e non solo sono un esperimento più che riuscito, sempre pieni. Così, viene spontaneo a Sestu sognare qualcosa di simile, magari a bordo dei mezzi di Arst, unico trasporto pubblico qui.

La richiesta

In prima fila a chiedere un servizio migliore c’è la consigliera comunale Michela Mura: «Gli ultimi tristi fatti di cronaca ripropongono la necessità di pensare a un trasporto per i ragazzi che amano divertirsi fino a tardi e per chi, per necessità o lavoro, si deve spostare di notte», è il suo appello. «Ci vuole un’alternativa sicura per chi non può contare su un passaggio o spendere per taxi o Ncc, per salvare anche una sola vita umana in più. La soluzione non può essere rinviata all’arrivo della metro, la speranza è che i giovani sestesi possano contare su un buon trasporto pubblico notturno, inoltre i servizi Arst sono già spesso deludenti, con ritardi e lunghe attese».

I ragazzi

Tra i giovanissimi sestesi in molti lo sognano. «Sicuramente lo userei», dice Valentino Usai, 17 anni, «senza non esco». Samuele Pirroni, 16 anni, ammette: «Mi arrangio con passaggi, oppure prendo l’Arst presto fino al Policlinico e da lì il Ctm. Per il ritorno, aspetto il primo che passi. Preferisco tornare molto tardi, verso l’alba, così non sveglio i miei genitori».

Molti dei potenziali clienti sono minorenni: «Certo mi piacerebbe ma per uscire vado qui in paese», commenta Christian Aru, mentre Desi Corona non ha problemi a dire: «Sarei la prima se ci fossero per uscire un po’ a Cagliari con i miei amici, qui la sera non c’è molto da fare». «Sto studiando per fare la patente A, con lo scooter. Però per andare fino a Cagliari non mi sentirei sicuro», afferma Mauro Spano, 15 anni. C’è anche chi spera di vedere gli autobus del Ctm pure a Sestu. «Sarebbe più comodo; molti preferirebbero usare sempre lo stesso biglietto», fa notare Simone Guiso, 36 anni, dalla sua edicola.

Lo spiraglio

L’Arst lascia qualche speranza: «Stiamo lavorando ad un progetto più ampio, tendo conto che i nostri sono servizi extraurbani ad orario e non a frequenza. Consideriamo pure la metropolitana, e se quando partirà saranno necessari servizi ulteriori nella fascia notturna», promette il direttore Carlo Poledrini. Rassicurazioni anche dall’assessore ai Trasporti sestese Emanuele Meloni: «Sestu è uno dei Comuni più collegati con oltre 200 corse. Insieme ai vertici Arst stiamo valutando potenziamenti per le località da raggiungere e gli orari».

