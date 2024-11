«Noi, palleggiati tra le Province» 

Non solo buche nelle strade, problema che la Provincia ha promesso di risolvere a breve. L’Ente oristanese ha deciso di mettere mani anche un altro pasticcio che dura da più di 20 anni.

I disagi

Il Comune di Laconi fa parte della provincia di Oristano dal 2001, deciso da un referendum popolare, ma i residenti per accedere a diversi servizi si devono rivolgere a Enti che si trovano quasi tutti in altri territori. Il sindaco Salvatore Argiolas circa un mese fa ha chiesto al nuovo commissario straordinario di Oristano Battista Ghisu un riordino generale delle attribuzioni. E qualcosa già si muove.Ghisu ha cominciato dalla scuola: la situazione in questo caso è paradossale. Il Comune di Laconi è inerito nel contesto del Sud-Sardegna, ma regolarmente gli amministratori vengono convocati esclusivamente dalla Provincia di Oristano, con capacità decisionale praticamente nulla. «Pochi giorni fa ho affrontato la questione assurda direttamente con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Francesco Feliziani», ha spiegato Ghisu. «Da subito si è mostrato aperto a risolvere questa problematica. Ci ha garantito che avrebbe lavorato per trasferire le competenze della scuola alla provincia di Oristano. Ora metterò nero su bianco le nostre richieste con la speranza di avere risposte concrete in tempi celeri».

Girovagando per enti

Ci sono le competenze statali rimaste in capo alla Provincia di Nuoro. «Sarà mia cura chiedere un incontro sia al questore di Oristano che al prefetto - spiega Ghisu - Affronterò con loro le problematiche relative all'ordine pubblico e alla sicurezza». Questi sono infatti di esclusiva pertinenza sia della Prefettura che della Questura di Nuoro, mentre il servizio elettorale è in capo a Oristano. L'elenco non è finito: Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate sono di competenza sia di Nuoro che di Oristano; Inail a Nuoro, l’Inps Oristano, mentre il Catasto e i vigili del fuoco con Nuoro. «È mio interesse far trasferire tutte le competente a Oristano - conclude Ghisu - Sarà difficile entro l’anno, ma noi ci proviamo. Purtroppo le problematiche da risolvere sono tante». Una situazione come ha sottolineato tempo fa il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas, «che comporta notevoli difficoltà e dispendio di risorse economiche e umane per la gestione della burocrazia amministrativa, sia in capo al Comune che, purtroppo, per il cittadino».

