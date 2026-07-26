VaiOnline
Telecomando
27 luglio 2026 alle 01:05

Noi, “Ovunquesardi” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In questa puntata di “Ovunquesardi”, alle 21 su Videolina, Floris e Nu percorreranno, a bordo del loro van preso a noleggio, circa 1.500 chilometri di asfalto. Li vedremo attraversare montagne stracolme di curve, di tante curve, nonché di strade molto pericolose. Ma i paesaggi che incontreranno saranno qualcosa di incredibile, come quello tutto attorno allo storico ponte sul mare di Seto, 13 chilometri di ingegneria difficilmente comparabile. L’arrivo conseguente a Hiroshima, storica città della prima bomba atomica, smorzerà non poco l’animo allegro dei ragazzi, ma la nostra coppia ritroverà il sorriso incontrando Doriano Sulis, liutaio cresciuto a Villanova Tulo, che oggi insegna italiano ai giapponesi. Poi ecco Stefano Cabiddu, di Samassi che insegna giapponese agli italiani.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La novità.

Cestini anti-maleducati, ma non basta

Caterina Fiori
L’emergenza incendi

Ritrovati due inneschi: il bosco e San Gregorio bersaglio dei piromani

Il fuoco appiccato ai margini dell’Orientale: il borgo-gioiello di Sinnai salvo per miracolo 
Raffaele Serreli
l’Operazione

«Andiamo a prendere i bambini all’asilo»

Nell’ordinanza del Gip i retroscena dell’indagine della Mobile che ha sventato la rapina 
Francesco Pinna
Le aziende sarde scommettono su agroalimentare e made in Italy. Solo quattro progetti autorizzati per il turismo

Zes, ne approfittano solo Olbia e Oristano

La maggior parte degli investimenti in Gallura (15). Pochi nel Cagliaritano (7) e nel Nuorese (3) 
Roberto Murgia
assalto al cantiere

Danni per un milione, i no Tav esultano

«Sembrava inespugnabile». Oltre 120 gli agenti feriti, identificati 436 partecipanti 