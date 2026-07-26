In questa puntata di “Ovunquesardi”, alle 21 su Videolina, Floris e Nu percorreranno, a bordo del loro van preso a noleggio, circa 1.500 chilometri di asfalto. Li vedremo attraversare montagne stracolme di curve, di tante curve, nonché di strade molto pericolose. Ma i paesaggi che incontreranno saranno qualcosa di incredibile, come quello tutto attorno allo storico ponte sul mare di Seto, 13 chilometri di ingegneria difficilmente comparabile. L’arrivo conseguente a Hiroshima, storica città della prima bomba atomica, smorzerà non poco l’animo allegro dei ragazzi, ma la nostra coppia ritroverà il sorriso incontrando Doriano Sulis, liutaio cresciuto a Villanova Tulo, che oggi insegna italiano ai giapponesi. Poi ecco Stefano Cabiddu, di Samassi che insegna giapponese agli italiani.
Telecomando
27 luglio 2026 alle 01:05
Noi, “Ovunquesardi”
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