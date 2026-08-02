Noi “Ovunquesardi” 

Girando in lungo e largo per l’isola di Kyushu, sempre a bordo del loro van, Floris e Nu puntano ancora più a sud: direzione, arcipelago di Amakusa. Sarà qui che la nostra coppia incontrerà Enrico Ciccu, ideatore e creatore di effetti speciali per grosse aziende automobilistiche e per pellicole cinematografiche. Originario di Quartu e laureato in antropologia, Enrico racconta alla coppia come la sua vita sia cambiata incredibilmente, prendendo vie mai contemplate prima. E chi, meglio di un antropologo, appassionato di sociologia, può raccontare i “segreti” che si celano dietro la tanto conclamata gentilezza giapponese? E così, tra ponti e isolotti meravigliosi, Floris e Nu documentano la bellezza di Amakusa, l’ultima tappa del sud del Giappone. Alle 21 su Videolina.