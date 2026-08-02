VaiOnline
Telecomando
03 agosto 2026 alle 00:24

Noi “Ovunquesardi” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Girando in lungo e largo per l’isola di Kyushu, sempre a bordo del loro van, Floris e Nu puntano ancora più a sud: direzione, arcipelago di Amakusa. Sarà qui che la nostra coppia incontrerà Enrico Ciccu, ideatore e creatore di effetti speciali per grosse aziende automobilistiche e per pellicole cinematografiche. Originario di Quartu e laureato in antropologia, Enrico racconta alla coppia come la sua vita sia cambiata incredibilmente, prendendo vie mai contemplate prima. E chi, meglio di un antropologo, appassionato di sociologia, può raccontare i “segreti” che si celano dietro la tanto conclamata gentilezza giapponese? E così, tra ponti e isolotti meravigliosi, Floris e Nu documentano la bellezza di Amakusa, l’ultima tappa del sud del Giappone. Alle 21 su Videolina.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme

A fuoco le auto di due ricercatori dell’Einstein

Coppia di scienziati nel mirino dopo la scelta di vivere a Lula. Il sindaco convoca il Consiglio: atto vile 
Mariangela Dui
La corsa

Il Palio di Fonni non tradisce

In pista c’erano dodici angolarabi sardi, in sella anche Cianchino e Legno 
Gianfranco Locci
Scoppia lo scontro, FI: improvvisazione da Todde e alleati. La replica dell’assessora Manca: Ue troppo restrittiva

L’Ue boccia il bando, a rischio ad Alghero  i voli della Continuità

Nel mirino il collegamento con Linate, la Giunta costretta a rifare la procedura  
Alessandra Carta
la ricorrenza

Bologna, polemica sulla matrice della strage

Mattarella pronuncia la parola “neofascista”, Meloni no: l’ira dei familiari 
alta tensione

La Marina abborda nave fantasma russa

I militari italiani hanno controllato una petroliera della “flotta ombra” 