Noi, “Ovunquesardi” Il viaggio di Floris e Nu 

Questa sera alle 21 Videolina ripropone “Ovunquesardi Giappone-Il meglio”. Quarta grande avventura di Floris e Nu (Stefano Floris e Tiziana Nuvoli) alla ricerca dei sardi nel mondo. La nostra coppia scalmanata, questa volta, ha scelto il Giappone: “Viavai tra i Samurai li ha visti scorrazzare in lungo e largo per il Sol Levante, attraverso tutt’e cinque le sue isole principali. Ma c’è una cosa che accomuna il Giappone a tutte le altre tappe precedenti: gli abbracci con i sardi.