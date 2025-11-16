Noi, “Ovunquesardi” 

Oltre 4 mila chilometri di asfalto in 7 giorni, questa è la difficoltà maggiore che i nostri Floris e Nu (foto) , già all’alba del loro viaggio, sapevano di dover affrontare; ovviamente, a bordo del loro van. E così come successe in Australia, anche in questa edizione di “Ovunquesardi”, stasera alle 21, su Videolina, i due viaggiatori attraverseranno un bel pezzo di Giappone senza incontrare sardi.

La coppia ne approfitterà, ancora una volta, per andare a caccia di spunti interessanti, cose curiose da raccontarci. Come Shirakawa Go, un villaggio incastonato tra le Alpi giapponesi, dove le casette hanno il tetto fatto di paglia di riso; come Tsuwano, e la sua particolarissima chiesetta cristiana, una delle rarissime trovate in Giappone.