«Noi ostaggi del frastuono dei treni» 

I piatti e i bicchieri che tremano nella credenza ad ogni passaggio del convoglio sono diventati il metronomo delle loro giornate. A Monserrato, in via Attilio Regolo 25, la convivenza ravvicinata con i binari della metropolitana leggera dell’Arst è una prova di resistenza quotidiana che dura da 24 mesi. Una situazione al limite, che per una coppia di anziani residenti si è trasformata in un vero e proprio calvario legato anche a gravi problemi di salute.

La denuncia

Renzo Mattana, 79 anni, completamente cieco da un occhio e con difficoltà di deambulazione, vive qui insieme alla moglie Carmela Papale, 78 anni, affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva e altre patologie. La loro casa sorge a ridosso dei binari: meno di un metro separa il muro esterno dal guardrail della linea tranviaria. Ogni transito del mezzo pubblico si traduce in forti vibrazioni e rumori.Mattana spiega di aver segnalato più volte la situazione all'Arst. «Hanno fatto anche un sopralluogo ad aprile – sottolinea – dove hanno ipotizzato l'installazione di pannelli antirumore, ma purtroppo non è ancora cambiato nulla».Un disagio che, in realtà, non risparmia il vicinato, costretto a subire gli stessi identici problemi a causa della stretta vicinanza con la linea.Da qui l'appello affinché venga trovata una soluzione, anche alla luce delle difficoltà che i coniugi affrontano ogni giorno: «Chiediamo che ci vengano incontro. Purtroppo, con le varie difficoltà di salute che ha mia moglie, abbiamo assoluto bisogno che ci aiutino».

L’Arst

Il direttore generale di Arst, Carlo Poledrini, conferma che gli uffici conoscono la situazione e hanno già effettuato verifiche sul posto. «Nell'ambito di un progetto di complessiva installazione di barriere antirumore nei punti più esposti della linea tranviaria, - sottolinea Poledrini - il tratto di interesse del signor Mattana sarà certamente oggetto di specifica e particolare attenzione».

Per un intervento definitivo, però, sarà necessario attendere ancora del tempo, anche se nel frattempo, precisa, sono già stati disposti gli interventi di manutenzione straordinaria che possono contribuire ad attenuare il problema.

Il Comune

Sulla vicenda interviene anche il sindaco, Tomaso Locci, che fa un passo indietro nel tempo per spiegare l'origine del problema: quelle case sono state realizzate circa 25 anni fa, quando la linea era già esistente, senza rispettare le distanze minime di sicurezza. Il primo cittadino riconosce il forte disagio e garantisce che l'amministrazione medierà con l'azienda dei trasporti. «Con l’Arst abbiamo un ottimo rapporto», assicura il sindaco Locci, «e verificheremo se si potrà andare incontro ai cittadini come hanno fatto in altre occasioni».

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