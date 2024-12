«Noi, ostaggi dei passaggi a livello» 

«È trascorso un anno dalla chiusura dei passaggi a livello e la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata». Alberto Mulas presidente del comitato Serramanna Ovest, si fa portavoce dei 1800 residenti che vivono al di là dei cancelli. Otto incontri con il sindaco Gabriele Littera, l’ultimo il 21 novembre, dove sono state state garantite soluzioni brevi «ma ancora non si è fatto nulla».

Le richieste

«Le nostre sono richieste semplici – continua Mulas - una pulizia più frequente della zona, il posizionamento degli specchi pr la sicurezza nelle uscite di via Albania, maggiore illuminazione, ma soprattutto la possibilità per i cittadini di attraversare la stazione e raggiungere l’altra parte del paese in una maniera più semplice».

La sospensione del servizio taxi messo a disposizione dalle Ferrovie (il contratto è scaduto a novembre), aumenta i disagi per chi non ha la possibilità di spostarsi autonomamente, soprattutto gli anziani. «Chi risiede nei pressi della stazione, deve fare quasi un chilometro a piedi per arrivare all’ascensore di via Jugoslavia, cosi come bisogna fare un percorso più lungo in automobile per arrivare in piazza Matteotti. Il motivo? Il nuovo senso unico in via Argentina costringe a riandare verso via Ungheria allungando il tragitto fra strade dissestate e macchine parcheggiate», continua Mulas, «chiediamo trasparenza e maggiore sensibilità».

Il sindaco

«È una questione di tempistiche», ribatte il sindaco Gabriele Littera, «per quanto ci si possa sforzare di andare in una determinata direzione, muovere la macchina amministrativa, fare appalti, lavori e via dicendo non è immediato. Nei giorni scorsi è arrivata la documentazione relativa agli ascensori e c’è stata la disponibilità da parte dell’Arst a incaricare due ingegneri come direttore di esercizio e sostituto del direttore d’esercizio, passaggio indispensabile per procedere alla messa in funzione e a giorni dovremmo considerare ufficialmente aperta la passerella per la quale si sta ultimando con un'altra impresa, l’affidamento per le pulizie ordinarie».

In occasione dell’unico incontro con il responsabile della stazione di Serramanna, è stato fatto un sopralluogo nei nuovi bagni della stazione che sono ultimati e devono definire loro con quali modalità e tempistiche tenerli aperti, solo quando sarà presente il personale che si occupa delle pulizie oppure in altri orari.

Serramanna è stata inserita tra le stazioni sulle quali investire nella videosorveglianza, ma non si conoscono le tempistiche. In settimana è previsto un intervento sulle griglie del sottopasso. «Ho sempre dimostrato sensibilità, disponibilità, ho ascoltato, ma non prendo impegni che non posso mantenere: è solo una questione di disallineamento su quelli che sono i tempi delle richieste e le nostre possibilità di metterle in pratica rendendole esecutive. Non siamo distratti, ma è necessario ancora tempo per risolvere i problemi», conclude Littera

