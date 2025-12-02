«Noi orfani del Capodanno» 

A poche ore dall’annuncio ufficiale, resta ancora incerta la location del concerto di Capodanno a Nuoro che vedrà come ospite principale Emis Killa. La decisione definitiva arriverà solo dopo il via libera della Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, competente per eventi che superano le 5 mila presenze. Dopo il no a piazza Vittorio Emanuele, scartata per problemi di carico e sicurezza, anche l’ipotesi di via Pertini è stata abbandonata in seguito a sopralluoghi che ne hanno sconsigliato l’utilizzo. La scelta è ricaduta provvisoriamente sul Campo Nero a Sa Terra Mala, decisione che però sta generando polemiche tra commercianti e residenti.

«Si penalizza l’economia»

La decisione di spostare il concerto fuori dal centro non piace a molti operatori. Paolo Puggioni, che ha aperto da poco un nuovo ristorante in centro, commenta: «Sono un po’ deluso. Avevo scommesso sul centro, e un evento così avrebbe portato movimento». Perplessa anche Meica Tinu, di Pane Lentu, ristorantino in zona Seuna: «Noi il 31 sera non lavoriamo, ma sicuramente avremo meno movimento anche a pranzo. I nuoresi amano la luce e l’atmosfera del centro, non è la stessa cosa fare tutto in periferia». Il direttore di Confesercenti, Alessandro Dadea, è critico: «La periferia è una mortificazione. I musei, i ristoranti e i bar sono in centro: qual è il ritorno economico per la città spostando tutto fuori? Lo street food non basta. Servono spazi adeguati in centro». Anche Antonio, del Caffè Torino, ricorda come le altre città gestiscano i grandi eventi: «Ovunque i concerti si fanno al centro. A Cagliari, Sassari le feste sono lì, vicino ai servizi, ai ristoranti, ai bar». Preoccupato anche Salvatore Piredda, del Centro Commerciale Naturale del Corso Garibaldi: «Il centro storico è in difficoltà. Nuoro non deve rincorrere altre città puntando tutto su un grande concerto: con un budget di 200mila euro si potevano organizzare eventi dal 26 al 31 e creare continuità. Invece le vie del centro sono sempre più spente».

Scelta obbligata

Il consigliere comunale Leonardo Moro difende il percorso dell’amministrazione: «Siamo stati costretti a trovare una nuova location, mancavano i pareri per i Giardini. La sicurezza viene prima di tutto. Quest’anno l’evento attirerà persone anche da fuori città». Moro aggiunge un auspicio: «Abbiamo un gioiello: l’anfiteatro. È fondamentale che l’anno prossimo sia nuovamente utilizzabile». «La location non è una scelta» per Annalisa Canova del M5S, ma «una necessità dettata dalle limitazioni infrastrutturali. L’artista? Uno che piace ai nostri giovani, li vogliamo trattenere in città». L’amministrazione spenderà 212 mila euro: oltre la metà all’artista. Dubbi dalla Commissione cultura, dove il vicepresidente Antonello Cucca pone l’accento sull’incertezza: «Non si può stanziare denaro senza sapere dove fare il Capodanno. Se i Giardini non sono sicuri, come poteva esserlo via Pertini? E il Campo Nero è anche peggio».

