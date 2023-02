«Noi non abbiamo  mai perdonato quegli assassini» 

«La nostra famiglia è di Oschiri, mia sorella non ebbe un matrimonio felice – ricorda Giacomina – erano state le classiche nozze combinate da una zia che abitava a Sassari con un uomo molto più grande di lei. Il marito, Antonio Arcadu, era un dipendente dell’Ente Ferrarese che gestiva le case coloniche di Fertilia, un uomo di fiducia della proprietà che fu trasferito a Castiadas, per noi dall’altra parte del mondo. Per questo motivo appena possibile mio fratello, le altre sorelle ed io andavamo a farle compagnia nel Sarrabus. Io lavoravo, sarta in un deposito militare di Oschiri, dipendente statale, ma trascorrevo le vacanze estive a Castiadas. Coccolavo i miei splendidi nipotini e rimproveravo mia sorella Giulia: “S tai attenta, tutta sola qui a gestire la dispensa, a servire pasti a perfetti sconosciuti” . Lei mi rispondeva : “Non è gente cattiva, sono ignoranti” . Viveva per i figli, per il marito che rientrava spesso tardi, che la lasciava sola a gestire quello spazio dove persone nelle stanze affacciate sul cortile restavano a dormire, potevano cucinare. Purtroppo avevo ragione io, lei era così, bendisposta e sorridente nei confronti di tutti. E l’hanno uccisa, massacrata con una roncola insieme ai suoi quattro bambini, quei banditi che erano clienti fissi».

Uno dei più efferati delitti della cronaca nera in Sardegna, per usare le parole di quei giorni, 71 anni fa, il 16 febbraio del 1952. La strage di Castiadas è il titolo di un libro andato da poco alle stampe che Giacomina Puggioni sfiora nella sua casa nella periferia di Cagliari. Sulla copertina c’è la foto simbolo: Giulia Puggioni, insieme ai suoi piccoli, Emerenziana, Paolo, Francesco e Giovanni, sorridenti al sole della loro casa di Castiadas, ignari che la loro vita sarebbe finita di lì a poco.

A novantasei anni Giacomina Puggioni qualche rara volta scorda se ha preso il latte a colazione, ma ha bene in mente tutto il resto. E quasi ogni mattina una lacrima le solca il viso quando ripensa a quella sorella, Giulia, «la più buona, la più dolce di tutti noi. Tre banditi l’hanno uccisa insieme ai suoi quattro bambini, il più piccolo aveva tre anni, il più grande nove. Sì, la mia vita, quella dei miei familiari, di mio marito Angelino e dei miei figli è stata segnata da questo lutto, da questa tragedia».

Il delitto

Uno dei più efferati delitti della cronaca nera in Sardegna, per usare le parole di quei giorni, 71 anni fa, il 16 febbraio del 1952. La strage di Castiadas è il titolo di un libro andato da poco alle stampe che Giacomina Puggioni sfiora nella sua casa nella periferia di Cagliari. Sulla copertina c’è la foto simbolo: Giulia Puggioni, insieme ai suoi piccoli, Emerenziana, Paolo, Francesco e Giovanni, sorridenti al sole della loro casa di Castiadas, ignari che la loro vita sarebbe finita di lì a poco.

«La nostra famiglia è di Oschiri, mia sorella non ebbe un matrimonio felice – ricorda Giacomina – erano state le classiche nozze combinate da una zia che abitava a Sassari con un uomo molto più grande di lei. Il marito, Antonio Arcadu, era un dipendente dell’Ente Ferrarese che gestiva le case coloniche di Fertilia, un uomo di fiducia della proprietà che fu trasferito a Castiadas, per noi dall’altra parte del mondo. Per questo motivo appena possibile mio fratello, le altre sorelle ed io andavamo a farle compagnia nel Sarrabus. Io lavoravo, sarta in un deposito militare di Oschiri, dipendente statale, ma trascorrevo le vacanze estive a Castiadas. Coccolavo i miei splendidi nipotini e rimproveravo mia sorella Giulia: “S tai attenta, tutta sola qui a gestire la dispensa, a servire pasti a perfetti sconosciuti” . Lei mi rispondeva : “Non è gente cattiva, sono ignoranti” . Viveva per i figli, per il marito che rientrava spesso tardi, che la lasciava sola a gestire quello spazio dove persone nelle stanze affacciate sul cortile restavano a dormire, potevano cucinare. Purtroppo avevo ragione io, lei era così, bendisposta e sorridente nei confronti di tutti. E l’hanno uccisa, massacrata con una roncola insieme ai suoi quattro bambini, quei banditi che erano clienti fissi».

L’affetto

Il legame tra Giacomina e Giulia era fortissimo: «Fu durante le estati trascorse a Castiadas che conobbi quell’uomo che diventò poi mio marito: Angelino Fois lavorava nella colonia penale, proprio a ridosso della casa di Antonio, Giuliana e dei bambini».

Quel giorno, il giorno del massacro, o del macello , come dissero gli assassini alla sbarra, lo ricorda bene. «Ci giunse una telefonata a casa, a Oschiri. Non ci dissero subito tutta la verità, ma un treno speciale ci portò a Cagliari e poi ci accompagnarono in corriera sino a Castiadas. Vedemmo le cinque bare in legno e crollammo. La nostra vita cambiò per sempre».

Certo, Giacomina si è poi sposata, ha avuto tre figli, due maschi, Lorenzo (66 anni) e Paolo (60), e una femmina, alla quale mise il nome della sorella trucidata, Giuliana, insegnante all’asilo. «Quando vinsi il concorso – spiega la maestra – mi assegnarono come sede Olia Speciosa, Castiadas. Mia mamma non voleva che accettassi il posto, mio padre mi accompagnò tutti i giorni a scuola per diverso tempo».

«La nostra esistenza – interviene Lorenzo – fu segnata dal quel fatto anche se nacqui dopo l’uccisione di una zia che non ho mai conosciuto di persona: mia madre non voleva neppure che andassimo al mare verso Villasimius o Castiadas. Per lei era la zona del terrore, inghiottita in una voragine di dolore».

Giacomina ricorda i funerali, il processo: «Dopo le prime esequie a Muravera, mia sorella e i bambini vennero portati a Oschiri: è la prima tomba all’ingresso nel cimitero. Vennero persone da Sassari, da Tempio, da Pattada, il paese di origine del marito di Giuliana. Lo stesso successe i giorni del processo. Ricordo lo spiegamento di forze dell’ordine davanti al palazzo di giustizia di Cagliari, c’era qualcuno che voleva farsi giustizia da se».

La vita, come sempre accade anche di fronte a queste tragedie, va avanti. «Mio cognato, rimasto vedovo e senza figli, si è poi risposato e adesso anche lui non c’è più». Negli anni Ottanta Antonio Arcadu fu interpellato dai giudici. Volevano il suo parere sulla libertà condizionale richiesta dai due assassini ormai gravemente malati e non si oppose. «Noi invece», piange ancora Giacomina Puggioni, «non li abbiamo mai perdonati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata