«Noi, multate sul bus per i biglietti sbagliati»  

Erano arrivate in città per trascorrere una serena vacanza nel mare cristallino del litorale e invece vanno via con una brutta avventura alle spalle. Due turiste belghe raccontano la loro disavventura a bordo della linea PF dove, a loro dire, sono state «multate ingiustamente» soltanto perché, essendo straniere e non parlando bene l’italiano, non avevano ben capito come funzionava la procedura di pagamento dei biglietti.

«Siamo salite dalla porta anteriore del mezzo e ho presentato i biglietti direttamente nella macchina che stava alla nostra sinistra», dice Gaëtane Dehennin. «Dopo un quarto d’ora un controllore è salito sull’autobus, gli ho presentato spontaneamente i nostri biglietti, ed è qui che è iniziato tutto». Il resto è il racconto di «un atteggiamento» che ha amareggiato le due passeggere. «Il controllore ci ha detto che dovevamo pagare una multa di 53,3 euro a testa. Gli ho spiegato che siamo belghe, che stavamo prendendo l’autobus per la prima volta, che non sapevamo che la macchina dove io avevo obliterato era quella per la convalida degli abbonamenti e che i biglietti dovevano invece essere obliterati alla macchina in fondo all’autobus. Ho proposto di convalidare sul campo i biglietti, ma c’è stato un rifiuto categorico. Poi è arrivato un secondo controllore che non ha detto niente e un terzo che non ha voluto sentire ragioni». Purtroppo, «il nostro primo contatto con la Sardegna è stato piuttosto amaro. Siamo scioccate dal modo in cui siamo state trattate, come se non volessimo pagare». Dal canto suo, il Ctm fa sapere che «verranno portati avanti i dovuti approfondimenti sul caso». (g.da.)

