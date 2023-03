Da quindici anni è diventata il simbolo delle donne che lottano accanto ai mariti in difesa del lavoro nel polo industriale di Portovesme. Claudia Mariani, caschetto in mano e tanta grinta, non ha mai fatto mancare il suo apporto durante la battaglia per l’ex Alcoa e ancora oggi, mentre si lotta per salvare la Portovesme srl, non ha cambiato idea: «Si resta in prima linea».

a pagina 11