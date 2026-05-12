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13 maggio 2026 alle 00:26

Noi “Mine Vaganti” 

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Uno speciale di 6 minuti, in onda questa sera alle 21 su Videolina, sul progetto “Mine Vaganti” che guarda all’inclusione sociale come a un processo condiviso, capace di generare valore, competenze e relazioni.

Attraverso una formazione specifica e una vita attiva di comunità, “Mine Vaganti” mette al centro i giovani con disturbo dello spettro autistico, riconoscendoli come risorsa concreta e protagonista di un cambiamento possibile.

Un cambiamento che passa dall’accoglienza, dal turismo responsabile, dal volontariato e da un nuovo modo di abitare e vivere il territorio insieme. Con coraggio, forza, passione.

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