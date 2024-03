«Noi migranti discriminati sui bus» 

Maria ha 15 anni e un viaggio terribile alle spalle. «Sono arrivata in barca ed è stata molto dura. Un viaggio lungo e brutto, io ero una delle più piccole e ho avuto tanta paura». Dalla Costa d’Avorio in città per un futuro migliore. Una vita nuova, in una comunità, lo studio per imparare l’italiano. Ma anche i pregiudizi. «Purtroppo una volta non mi hanno fatto salire in pullman, dicendo che era meglio che ne aspettassi un altro e poi sempre sul bus un ragazzino mi ha detto “africana non toccarmi”. Nonostante questo però a Quartu mi trovo bene, frequento Arcoiris e mi sono fatta tanti nuovi amici».

Il progetto

Ed è proprio Arcoiris, associazione multietnica, che è in prima fila per far sì che questi episodi non accadano più. In questo cammino si inserisce la XX Settimana d’azione contro il razzismo, finanziata dall’Unar per il progetto Eida, “Educazione culturale alle diversità e antidiscriminazioni”. Sette giorni ricchi di appuntamenti tra laboratori, teatro e concerti per integrare e socializzare.

«È necessario parlare di razzismo», ha detto il direttore di Arcoiris Dino Pusceddu durante la presentazione del progetto, «perché gli episodi sono ancora tanti. Basti pensare soltanto allo sport. Episodi che hanno coinvolto gli stessi ragazzi di Arcoiris durante le partite. Il razzismo c’è nelle relazioni quotidiane, sui pullman, al mercato. Viviamo in una società che stenta ad essere inclusiva». Come si risponde a questo? «Occorre una forte sensibilizzazione con iniziative come questa».

I racconti

La stessa presidente di Arcoiris, Arlen Aquino, 59 anni, venezuelana, che in città è arrivata per amore nel 1991, ha incontrato delle difficoltà, «ad esempio una volta in un supermercato mi sono sentita dire “ vieni qui a prendere le nostre cose, tornatene a casa tua”. Ma anche solo quando vai da verduraio che magari chiama tutti signora, poi vede te che sei straniera e inizia a dire “amica cosa vuoi?”».

Bafumè invece ha 16 anni e sogna di giocare a calcio e diventare un medico: «Mi dicono “torna a casa tua”, oppure in pullman non si siedono mai vicino, lasciano anche due posti liberi. Non è bello». Anche Bafumè è arrivata con il barcone a luglio scorso dal Mali, «è stato brutto, c’era tantissima gente. Ho avuto molta paura anche io ma sono venuta qui per avere un futuro migliore».

L’impegno

La Settimana contro il razzismo entra nel vivo oggi con il laboratorio di arti figurative “Ionoi”. Poi ancora domani il concerto dedicato alle culture e alle identità. Giovedì è la volta del laboratorio narrativo esperienziale dal titolo “Tutta la vita che c’è”, mentre nello stesso giorno e venerdì il teatro sarà protagonista con la performance “Il Razzismo spiegato a mia figlia”, dello scrittore, poeta e saggista marocchino Tahar Ben Jelloun.

La rassegna si chiuderà nel fine settimana, sabato e domenica con la pubblicazione dei videomessaggi degli studenti quartesi realizzati proprio per la Settimana.«Quartu non è una città razzista» precisa Aquino, «ma qui come altrove, ci sono degli episodi. Bisognerebbe lavorare nelle scuole e nelle famiglie perché questo non accada».

