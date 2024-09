«Noi medici in prima linea siamo in pericolo» 

«Come sto? Sono stordito, ho mal di testa e l’orecchio mi fischia terribilmente. In più, l’idea di dover stare fermo per un bel po’ è disturbante per chi come me è abituato a stare sempre in attività». Il giorno dopo l’aggressione, Roberto Sollai – il medico colpito con un pugno in testa da un suo paziente (poi finito in carcere) – è in ambulatorio a compilare le scartoffie per l’assicurazione. Ha il timpano perforato, per adesso gli hanno dato 50 giorni di cure, e in questi momenti difficili lo consola la marea di attestati di solidarietà ricevuti.

«Il mio telefono squilla in continuazione, sinceramente non me lo aspettavo: tutta questa stima fa piacere», dice. «In precedenza mi era capitato qualche episodio pesante, insulti, gente che alza la voce, però ho sempre trovato il modo di risolvere le cose pacificamente, parlando e facendo ragionare chi ha atteggiamenti sopra le righe. Pensavo di riuscirci anche stavolta, mi sbagliavo. Leggo che siamo in tanti a subìre attacchi e violenza, e questo accade perché si è perso il rispetto sociale, inoltre i cittadini sono insofferenti, non riescono a fare controlli e visite specialistiche in tempi accettabili, e purtroppo molti scaricano su di noi – che siamo la prima linea della sanità – il loro malessere. Noi medici di base siamo “frontmen”, e purtroppo c’è chi ci considera responsabili del loro disagio».

La Fimmg

Capita ogni giorno, ormai. «Non c’è un reparto, uno studio o un ambulatorio nel quale un medico possa sentirsi al sicuro. Le aggressioni non riguardano una branca, uno specifico setting assistenziale, sono dilaganti, perché è dilagante la deriva culturale che investe ormai tutto il Paese. Ma le aggressioni vanno fermate subito», avverte Silvestro Scotti, segretario generale del sindacato dei medici di medicina generale Fimmg, guidato in Sardegna da Umberto Nevisco.

Una lunga lista di episodi in Italia, e distanza di 24 ore l’uno dall’altro, a Cagliari e poi quello in una sede di continuità assistenziale di Melito, in provincia di Napoli. «A quanto fatto in ambito normativo, e a quanto ancorasi dovrà fare, occorrono azioni esemplari in termini di deterrenza», prosegue la Fimmg, «far comprendere a tutti e in modo inequivocabile che chi aggredisce ne paga le conseguenze».

Le responsabilità

Poi un appello al capo dello Stato: «Chiediamo il sostegno del presidente Mattarella, per richiamare la cittadinanza. Sarebbe paradossale che le organizzazioni sindacali dovessero trovarsi a ragionare su un possibile sciopero contro i cittadini nella veste di pazienti che, ormai, sembrano non rispettare più il ruolo civile e sociale dei professionisti della salute trasformati in capri espiatori. Nel nostro caso il datore di lavoro è lo Stato e lo Stato ci deve delle risposte che vadano oltre la deterrenza, si deve schierare costantemente contro chi aggredisce i medici, che sono anche custodi di uno dei principali diritti costituzionali».

La condanna

«Esprimo la mia vicinanza e gli auguri di una pronta guarigione a Roberto Sollai, un grande professionista, vittima di una aggressione folle e sconsiderata», sottolinea il senatore Pd Marco Meloni. «Purtroppo negli ultimi giorni il fenomeno delle aggressioni al personale medico si è intensificato in modo drammatico, e contribuisce ulteriormente a minare la serenità di chi è chiamato a svolgere una funzione fondamentale in condizioni spesso difficili. Il Pd ha depositato numerose proposte in Parlamento che vanno nella direzione sia di garantire sicurezza agli operatori sanitari che di ricostruire un contesto, anche culturale, di serenità per il personale e per i pazienti. È urgente che il Governo e la maggioranza si impegnino ad adottarle rapidamente». (cr. co.)

