«Noi, malati e da mesi senza medico» 

Gravi disagi per i cittadini di Guspini a causa della carenza di medici di base. Ottenere prescrizioni per farmaci ed esami specialistici, visite domiciliari e certificati di malattia può talvolta diventare una missione impossibile. Per questo dalla prossima settimana prenderà il via una raccolta firma per chiedere il rispetto del diritto alla salute.

In sala d’attesa

La Asl organizza giornate per l’emissione di ricette sotto presentazione di documentazione medica e gli esami specialistici sono autorizzati solo in casi di necessità. «Noi pazienti trascorriamo ore in sala d’attesa – racconta Rinaldo Angius, uno dei tanti pazienti senza medico di Guspini –. Il medico sostituto è presente per tre ore alla settimana, troppo poco. Soffro di ipertensione e ora ho anche il diabete; per due giorni ho saltato la terapia perché non avevo la prescrizione». Oltre mille persone sono prive di assistenza in paese. La preoccupazione cresce con i prossimi pensionamenti e la scadenza dei contratti a tempo determinato. Simona Cogoni, dal gruppo di minoranza, afferma: «È necessario far emergere ciò che le persone più fragili stanno vivendo nel silenzio delle istituzioni in termini di assistenza sanitaria. Vogliamo un tavolo nel quale si affronti questa situazione divenuta ormai insostenibile. Non ci fermeremo finché non avremo risposte».

La denuncia

I disagi sono pesanti e le testimonianze numerose. Barbara Malacri racconta: «Ho difficoltà con le ricette per i miei suoceri che sono anziani e assumono farmaci vitali. Da dicembre non fanno un controllo medico». E ancora, Moira Sanna lamenta: «Con un caso di Alzheimer in famiglia, le visite domiciliari sono essenziali». Rita Pala, che segue una cura sperimentale, dichiara: «Avevo bisogno di una prescrizione per degli esami specialistici e ho trovato disponibilità nella dottoressa Casula, nonostante non fosse suo compito. Grazie a lei ho evitato di andare a chiederla al neurologo di Cagliari». Gina Calì aggiunge: «Solo la dottoressa Casula è stata disponibile per ricette e cure, seguendo mia figlia per un problema. Ho cercato aiuto per mia sorella malata oncologica presso i medici di Guspini la dottoressa Casula è stata l’unica ad aiutarci, ci ha fornito un sostegno completo attivando l’assistenza domiciliare di cui avevamo bisogno».

